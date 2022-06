Tras desaparición de expedientes de jueces electos en 2018, CJE revisó procedimiento para ratificación: Hernández

La presidente del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta dio a conocer que evidentemente hubo desaparición de expedientes de los 56 jueces que fueron electos en la convocatoria del 2018, motivo por el cual la Judicatura tuvo que realizar la integración en el momento en que se llevó a cabo el procedimiento para la ratificación.

Detalló la titular del Poder Judicial que en el pasado mes de diciembre, se llevó a cabo la integración de los 56 expedientes para la ratificación de los jueces.

Indicó que se realiza una investigación correspondiente y que se hará de conocimiento del Poder Judicial si es que existieron o no irregularidades en los procedimientos.

Aclaró Hernández Acosta que la ratificación no inamovilidad no representa impunidad para los juzgadores, pues esta característica es para que impartan justicia con todas las garantías y con libertad, pero no para tomar decisiones arbitrarias o realice actos fuera de la ley.

“Cada procedimiento para el personal del Tribunal Superior de Justicia se llevará conforme a la ley y en caso de sanciones se les aplicará sin distinciones”, aseguró.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Añadió que para evitar este tipo de acciones, es que se trabaja en una reforma a la ley orgánica del poder judicial, que incluso se buscaría se incluya en la reforma a la Constitución, para superar vicios o trabas en el Tribunal.

Cabe mencionar que el 23 de marzo del 2018, el Tribunal Superior de Justicia emitió la convocatoria para la elección de 56 jueces en materia, familiar, civil y penal.