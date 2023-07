Urge Bonilla a jueza permita obras de Relleno Sanitario que no dañan el ambiente

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, explicó que hasta la fecha, son once amparos lo que se han respondido sobre el tema del Relleno Sanitario Mápula, y que se definirá durante la audiencia que se ha programado para el próximo miércoles 19 de julio.

“El tiempo se nos agota, por eso, está trabajando Servicios Públicos Municipales para poder definir cuál sería el plan b, en caso de que los tiempos se nos prolongara; pero la verdad, es que ese plan b, no nos da muchos meses. Por eso, quiero urgirle con todo respeto al Poder Federal, a la jueza, que por lo pronto nos levante la suspensión y nos deje avanzar en aquellas obras que no tienen afectación alguna al medio ambiente, como es el desmonte y la construcción de la barda, y que se centre la discusión final en la generación de las celdas, que es lo que podría pensarse que afecta al medio ambiente por parte de los pobladores; no así de los estudios técnicos que nosotros tenemos”, afirmó Marco Bonilla.

El alcalde confirmó que son once amparos, al sumarse los que ingresaron habitantes de la comunidad de Horcasitas en lo general, en dos bloques, de lo cual, dijo, que están en su derecho.

“Somos respetuosos del estado de Derecho. Vamos a demostrar en el juicio que no hay afectación al medio ambiente, y que no hay afectación a quienes viven ahí. Lo que queremos es solucionar de fondo este gran problema del procesamiento de residuos sólidos en la ciudad y estamos de puertas para poder demostrarles –incluso antes del juicio- que no va a haber afectación alguna”, expresó.

En ese sentido, se refirió a los vecinos para decirles que no tengan temor, que no va a haber olor, ni bolsas volando por los aires; sino que va a ser un proceso totalmente industrializado y que no se trata de trasladar un problema de un lugar a otro lugar; sino generar una planta de separación, procesamiento de residuos para la generación de energía, y que sea de vanguardia y de primer mundo.

Además, abordó el tema de los vecinos de Romanzza, quienes se acogieron al recurso de Amigos de la Corte, de quien reconoció que si bien, no son parte del juicio como autoridad o como demandantes, sí son los principales afectados de que el Relleno permanezca en el mismo lugar donde está hoy.

“Promueven este proceso jurídico, de Amigos de la Corte, para demostrar a la jueza las graves afectaciones a la salud, que a consideración de ellos están teniendo, por estar el Relleno Sanitario ahí. Es parte del estado de Derecho en el que vivimos: la jueza tiene que recibir a todas las partes. Hoy, los vecinos de Romanzza, ingresan su procedimiento jurídico, están ingresados los que a derecho compete por parte de la zona aledaña a Mápula, y evidentemente, nosotros estamos aportando las pruebas necesarias para demostrarle a la juez que la razón jurídica nos asiste”, aseveró el presidente municipal de Chihuahua.

Sobre la audiencia, dijo que el Gobierno Municipal está esperando el pronunciamiento de la jueza, y que se espera que ya no retrase la sentencia que se programó para el 19 de julio, porque ese retraso dilata más poder brindar una solución a ambos grupos vecinales.

Durante la semana, el alcalde Marco Bonilla sostuvo reuniones con diferentes empresarios de la ciudad de Chihuahua, a quienes expuso el proyecto del nuevo Relleno Sanitario Mápula, entre ellos estuvieron presentes Alberto Terrazas, Enrique Terrazas Torres, Álvaro Madero Muñoz, Belinda López, Alberto de la Peña, Francisco Santini, Alejandro Lara, Samuel Kalish, Leopoldo Mares, Fernando Mares, Álvaro Elías, Víctor Silva, entre otras personas.

Marco Bonilla reiteró que por parte del Gobierno Municipal se han entregado todas las pruebas y dictámenes solicitados, y que está esperando que se llegue el día 19 de julio, y al mismo tiempo, explorando qué posibilidad se puede tener, para seguir brindando el servicio de recolección de basura, con normalidad, finalizó.