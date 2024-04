"Urge cambiar la política migratoria porque es mortífera": Josiah Heyman en Congreso Binacional

El elemento más mortífero de la migración no autorizada es el cruce de la frontera afirmó Josiah Heyman, investigador del Departamento de Sociología y Antropología de la University of Texas at El Paso al participar en el I Congreso Binacional Migración, Movilidad Humana y Humanidades que organiza la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, UTEP y la UNAM.

El investigador destacó que actualmente la política migratoria hace más difícil, costoso y mortífero en tránsito de personas en situación de movilidad, por lo que propuso que es necesario que la retórica cambie, que se proporcione una visión amplia de lo que es una frontera de relación y no de exclusión, que justifique una reforma antimuerte y pro migrante, para dejar de culpar al exterior de la falta de responsabilidad que tiene EU, lo que solo ha fortalecido el mercado negro, al crimen organizado que gana alrededor de 13 mil millones de pesos por el tráfico de las personas, a los coyotes e incrementa la mortalidad de las personas.

Mencionó que EU ha magnificado la situación de criminalidad por cuestión de migración, donde está usando a México como barrera para evitar que la criminalidad se incremente, ya que actualmente la frontera se ha definido como un espacio político e incluso dijo que hace falta que EU se preocupe verdaderamente porque todas las personas tienen derecho básico a la vida.

Heyman mencionó que se requiere un verdadero cambio en la política migratoria, que impida que las personas migrantes sigan sufriendo por ser abandonados, en muchos casos tras el sufrimiento son deportados.

“Enfrentamos una lucha entre la exclusión y la relación, donde se pierde terreno en la conectividad, porque las fronteras desempeñan funciones útiles, la presencia en una frontera puede significar interacción. Las fronteras no son en sí mismas símbolos de desprecio”.

El investigador afirma que la política de migración humana necesita basarse en una visión positiva de las fronteras como un espacio de relación, donde se hace necesario una práctica menos mortal. Aunque admite que es utópico, también es necesario basarse en las realidades que se viven en las fronteras.

Actualmente, las fronteras son líneas de exclusión y en varios aspectos son responsables de muchas muertes de las personas en situación de movilidad. Solo dividen “Los muros y la aplicación de la ley son la materialización de este pensamiento divisorio”.

La frontera entre México y EU atrae connotaciones negativas, ya que se destaca que las personas en situación de movilidad son criminales o terroristas, pero el investigador detalló que Estados Unidos amplifica la situación como una manera de justificar y negar la realidad que ya vive su país en cuestión de violencia.

“Pensar que los problemas sólo provienen del exterior oculta la culpabilidad”, destacó el académico, es una manera de culpar a los externos de lo que ocasiona la sociedad doméstica. “Las respuestas prácticas a los problemas eternos se desplazan al exterior y no se toma la responsabilidad que existe”.

Josiah Heyman enfatizó que el muro fronterizo es un símbolo de exclusión y si se desea cambiar la situación mortal que se incrementa para la movilidad humana es necesario cambiar la visión política.

Además mencionó que la población migrante genera aspectos muy positivos en el ámbito económico y demográfico, “La migración es uno de los problemas transfronterizos más fáciles de resolver en comparación a los problemas ambientales, como el cambio climático que está vinculado a nuestra tecnología y economía”.

Ante ello dijo que es necesario abandonar el racismo, el clasismo económico y el generalizado contra las personas de países menos ricos y "de piel más oscura”.

Finalizó diciendo que los políticos actuales están abocados a crear una crisis, la cual sólo fortalece el mercado negro, el crimen organizado y obligar a las personas en situación de movilidad a buscar otras maneras de ingresar a EU.