Vamos a defender el agua de Chihuahua con todos los recursos: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, expresó que el agua del estado será defendida con todos los recursos al alcance de los chihuahuenses, por la importancia para la vida de las personas, en su desarrollo económico, forma de vida, y por ser un derecho irrenunciable.

“Con la ley, con los dientes, con los brazos, con las garras: con todo vamos a defender el agua, más de una zona que para Chihuahua es muy importante, que produce prácticamente el 50% del producto interno bruto estatal en materia de agricultura y ganadería: La zona centro sur de nuestro estado”, afirmó Marco Bonilla.

Entre los riesgos que amenazan el agua de Chihuahua, están la demanda de agua de las presas por parte del estado de Tamaulipas, quienes en reiteradas ocasiones han provocado conflictos, con recursos como controversias constitucionales, en las que exigen que se deje correr el recurso hídrico a través de los diferentes ríos que alimentan el Río Bravo que desemboca en ese estado.

Juárez Garantiza Maru Campos que defenderá el agua de Chihuahua "como una guerrera"

Así mismo, quedó registrado como un capítulo difícil el conflicto del agua en 2020, cuando la desesperación de los productores chihuahuenses los llevó a tomar las instalaciones de la presa La Boquilla, para asegurar el agua del siguiente ciclo agrícola, que se extrajo con agresividad por parte del Gobierno de México para pagar el Tratado Internacional de Agua de 1944, entre Estados Unidos y México; además de destinar parte de esa agua a 13 ciudades de la cuenca baja del Río Bravo, para consumo humano, porque utilizan agua superficial para suministro a la población, sin infraestructura de extracción de agua del subsuelo, como en Chihuahua, para el servicio de agua potable.

El pago quinquenal hará un corte en octubre del año 2025, por lo que anualmente se contabilizan millones de metros cúbicos de agua, para completar la cifra que debe pagar México a través de las presas internacionales, que se encuentran sobre el cauce del Río Bravo, y que comparte para su extracción con los Estados Unidos de América.

Sobre ese tema, el secretario de Gobernación del Gobierno de México, Adán Augusto López, ha externado posturas sobre la administración del agua del país, y el pago al vecino del norte, en el que Chihuahua es obligado a pagar más de la mitad de la cantidad total, a pesar de ser un estado golpeado históricamente por la sequía y con clima árido, a diferencia de algunas regiones de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

“Decía el secretario de Gobernación, y lo veía con mucha atención, que van a revisar el Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos. No hay nada que revisar, le diría yo al secretario de Gobernación. Creo que está muy despistado. El acuerdo internacional es muy benévolo para México, pero es muy dañino para el estado de Chihuahua, ellos tendrían que invertir como Gobierno Federal en obras de infraestructura hidráulica en Nuevo León y Tamaulipas, donde llueve, incluso, más milímetros por año que en el estado de Chihuahua”, aseveró Bonilla Mendoza.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El presidente municipal de Chihuahua, explicó que cuando se hizo este tratado, en 1944, Delicias apenas se había fundado como ciudad.

“Evidentemente, la mancha agrícola, la mancha ganadera de este estado, no estaba como lo es hoy. El Tratado está totalmente desactualizado, pero no es un problema de Estados Unidos, es un problema de México que se tiene que atender, con una buena gestión de los recursos hídricos, desde el Gobierno Federal. Los chihuahuenses no nos sabemos rajar; sabemos luchar por nuestros derechos, y para nosotros el agua, es un recurso vital y muy importante. No vamos a dejar que nos expriman las presas, si no tenemos una temporada de lluvias buena”, destacó Marco Bonilla Mendoza, quien para finalizar, acotó que el conflicto del agua, en anteriores administraciones federales nunca había escalado a estos niveles, y es la primera vez en la historia que pasa bajo el actual Gobierno de México.