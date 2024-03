Vamos a regresar y mejorar el Seguro Popular: coalición Fuerza y Corazón Por México

El Seguro Popular regresará en beneficio de lo mexicanas y será mejorado, así lo adelantaron los candidatos federales por la coalición Fuerza y Corazón Por México, Mario Vázquez, María Angélica Granados y Alejandro Domínguez.

Durante una rueda de prensa, los tres candidatos de la alianza PAN, PRI, PRD, coincidieron en que una parte fundamental que se debe abordar, es el tema de la salud, pues el Gobierno Federal ha colapsado el sistema afectando a millones de mexicanos.

Te puede interesar: Blindaje electoral permite evitar que el gobierno se involucre en las elecciones

En este sentido, Mario Vázquez Robles, recordó que eliminaron el Seguro Popular, inventaron el INSABI, no les funcionó y posteriormente comenzaron a decir que el sistema de salud sería como el de Dinamarca y pusieron en marcha el IMSS Bienestar, elevando la carga del IMSS, institución que no podía dar servicio a sus derechohabientes, y empeoraron la situación.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

“El sistema de salud es uno de los grandes temas que este Gobierno Federal no ha podido resolver, por el contrario, hay un retroceso desde el 2018, con la llegada de este gobierno encabezado por Morena, había 21 por ciento de la población sin un servicio médico, en este momento hay más de 50 millones de mexicanos sin servicio de salud”, explicó.

Vázquez Robles, candidato al Senado de la República, manifestó que la falta de medicamentos a provocado una enorme crisis, pues de acuerdo a datos del INEGI, los hogares mexicanos destinaron 11 mil millones de pesos en cubrir sus necesidades de salud.

Por su parte, la candidata a diputada federal por el Distrito 06, María Angélica Granados, resaltó que uno de los compromisos importantes es el de retomar la atención y lo medicamentos para los niños y las personas con cáncer, los cuales fueron quitados a Chihuahua y a los mexicanos.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Al respecto, señaló que cuando el Gobierno Federal retiró todos esos apoyos, obligó a las familias a gastar grandes cantidades de dinero contratando servicios privados y adquiriendo medicamentos que anteriormente otorgaba el estado.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Estamos compartiendo también lo que nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez, está ofreciendo, está también las consultas de telemedicina y el fortalecimiento de este sistema, permitirá llegar a comunidades en donde es muy complicado el acceso”, enfatizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Sobre este mismo tema, el candidato a diputado federal por el Distrito 08, Alejandro Domínguez, comentó que el sistema de salud actual en este país, no cuenta con una ruta esquematizada que permita afirmar que las enfermedades catastróficas o las más graves se vayan atender.

Foto: Gerardo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

Madera Asegura Mario Vázquez que recuperará los apoyos para el campo que quitaron este sexenio

“Ahorita no se puede garantizar la atención a las enfermedades más graves, no se garantizan las citas, la atención médica, el Seguro Social no garantiza que se realicen las cirugías de manera adecuada, y se dejó a mucha gente fuera, cuando cancelaron el Seguro Popular y cuando crearon el INSABI”, subrayó.

Domínguez añadió que es un despropósito desmantelar las instituciones, y en dado caso de que el Gobierno Federal hubiese detectado irregularidades en esos programas de salud, se debieron corregir y no desaparecer, pues en el caso del Seguro Popular, era un sistema exitoso y de resultados, pero al eliminarlo, también eliminaron el presupuesto para ese fin.