Vandalismo politiquero homenaje de MC a Colosio: Alejandro Domínguez

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, calificó como un acto politiquero y además vandálico el homenaje que realizó Movimiento Ciudadano (MC) a Luis Donaldo Colosio Murrieta este viernes en Chihuahua capital.

Esto, luego de que para tal evento, militantes emecistas pintaron de naranja la estructura del monumento al excandidato priista, quien fue asesinado durante su campaña presidencial hace treinta años.

“Politiquería pura lo que pasó ayer, ni siquiera merecen mayor comentario”, externó el actual candidato a diputado federal por el Distrito 08. Agregó que considera un acto de vandalismo el hecho de que hayan pintado la base que sostiene la escultura en honor al finado y que se ubica en la avenida Francisco Villa.

“Fue vandalismo, se comportaron como malandrines porque en la oscuridad de la noche vinieron a pintar el monumento”, expuso explicando que las autoridades tuvieron que reparar y acondicionar nuevamente el Jardín Colosio tras los actos de Movimiento Ciudadano.

“Es una acción burda el tratar de tomar esa bandera en Chihuahua; es una ofensa y un agravio a la familia porque ni el hijo lo hace”, señaló recordando que el descendiente de Colosio milita en el ‘Movimiento Naranja’; empero, no se aprovecha del legado de su padre para beneficiar a esa fuerza política.

Subrayó que el PRI rinden ése homenaje al político fallecido toda vez que fue un militante de sus filas, además de ser servidor público como Senador, diputado y candidato presidencial por el tricolor; “lo recordamos con mucho agrado”. Añadió que las circunstancias propias del asesinato es algo que le competen a las autoridades.

“Si quieren trascender en el escenario público, que generen propuestas y no en el gandallismo que los caracteriza, no en la pandilla que se han convertido en Parral”, criticó enfatizando que eso no les ayudará a sumar votos, sino todo lo contrario.

En ese tenor, precisó que lo que los chihuahuenses merecen es una política de altura y no ese tipo de “bajezas” como la que los emecistas hicieron y las cuales calificó como “burdas y torpes”, por lo que pidió prudencia a todos los actores que militan en el movimiento del ‘fosfo, fosfo’.

Respecto a la figura de Luis Donaldo Colosio Riojas, Domínguez optó por no hacer comparaciones y reiteró que respeta a toda la familia del occiso por el respeto hacia el homenajeado, “ya lo que cada uno esté haciendo en la política es otra cosa”.