Vence tercer plazo de aseguramiento a Aras; no hay certeza sobre destino de bienes

Luego de que se venciera el tercer periodo de aseguramiento sobre los bienes de la empresa Aras Investment Business Group, las partes involucradas no tienen certeza sobre el término de este plazo, ya que a la fecha siguen aseguradas a pesar de que el Poder Judicial del Estado no concedió una nueva extensión del aseguramiento.

Así lo explicaron los abogados de la empresa, quienes durante el pasado viernes solicitaron al Poder Judicial que liberara los bienes de la empresa, ya que se había concluido dicho plazo, por lo cual informaron que había una solicitud para extender el plazo pero que no había sido concedida por no haber elementos suficientes o una carpeta de investigación judicializada.

De igual forma, la solicitud oficial para que le fueran devueltos los bienes a la empresa de inversión se entregó el viernes por la tarde, por lo que esperan que a inicios de semana obtengan una respuesta o hasta el levantamiento de los aseguramientos porque no han podido localizar indicios para poder judicializar el caso.

Por otra parte el abogado que representa a las personas afectadas por la empresa Aras, Mariano Cordero, indicó que no han tenido comunicación con las autoridades que integran las mesas interinstitucionales, por lo que a partir del viernes han comenzado a guardar silencio y desconocen qué pasó con estos hechos.

“Se han cerrado los canales de comunicación con los representantes de Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado, ya no nos contestan nada desde el viernes, no sabemos qué pasó con los bienes asegurados, no sabemos qué planean, pero esperemos que sea algo para bien, porque nadie nos da información y no han cumplido con sus promesas”, refirió el abogado.

Por otra parte la Fiscalía General del Estado no ha generado información sobre si se solicitó o no esta ampliación del periodo del aseguramiento, si se autorizó o no el mismo, por lo que no han compartido información al respecto y han reservado la misma por cuestiones que no han sido dadas a conocer.

Asimismo, y como parte de los compromisos que anunciaron el pasado lunes 21 de marzo, los representantes del Gobierno del Estado anunciaron que a más tardar el día 25 de marzo se judicializaría la carpeta de investigación, lo cual no ocurrió y a su vez se generó otra manifestación de parte de los afectados que buscan que se les regrese su dinero.

A pesar de que están por cumplirse cinco meses desde que se interpuso la primera denuncia formal contra la empresa Aras, la Fiscalía General del Estado no ha podido demostrar un delito en la operación de la empresa a pesar de que mantiene los bienes asegurados desde el mismo periodo en que se inició la investigación.

Al mismo tiempo que los afectados por la empresa buscan que la Fiscalía General del Estado integre la investigación en contra de los presuntos responsables, también se encuentra presionando ante la Fiscalía General de la República para que se integre otra investigación por haber recibido dinero público sin autorización de un ente bancario.

Desde que se interpuso la primera denuncia formal en el fuero local, se han reunido cerca de 4 mil denuncias por el delito de fraude, y la Fiscalía General del Estado aseguró 80 bienes inmuebles, 10 vehículos y por lo menos un millón 500 mil pesos, así como documentación y evidencia diversa dentro de los bienes inmuebles.