¿Ya fuiste? Se registran largas filas en Restaurante Jack In The Box

El nuevo restaurante Jack in the Box ubicado en Ortiz Mena y Glandorf ha generado una gran expectativa entre los habitantes de Chihuahua, desde su apertura, una considerable cantidad de chihuahuenses han acudido, formando largas filas tanto en vehículos como dentro de la sucursal.

La inauguración de esta sucursal tuvo lugar el 26 de febrero del 2024, y desde entonces ha sido todo un acontecimiento para la comunidad local. La presencia de tantas personas en las inmediaciones del restaurante evidencia el interés y la anticipación que ha despertado entre los residentes de la ciudad.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

La afluencia masiva de clientes a la nueva sucursal de Jack in the Box ha provocado escenas de caos y aglomeraciones. Los chihuahuenses están dispuestos a esperar largos períodos de tiempo para poder disfrutar de los productos ofrecidos por esta reconocida cadena de comida rápida.

El fenómeno de las largas filas y la abrumadora respuesta de la comunidad reflejan el arraigo y la popularidad que tiene Jack in the Box entre los habitantes de Chihuahua. Para muchos, esta apertura representa una oportunidad de degustar los platillos característicos de la cadena sin tener que desplazarse a otras ciudades.

Foto: Pedro Córdova / El Heraldo de Chihuahua

En resumen, la llegada de Jack in the Box a Ortiz Mena y Glandorf ha generado un verdadero furor entre los chihuahuenses, quienes no han dudado en hacer largas filas para disfrutar de sus productos. La apertura de esta sucursal marca un hito en la oferta gastronómica de la ciudad y evidencia la fuerte conexión que existe entre la marca y la comunidad local.