Yo sé cómo ganarle a Morena: Gabriel Díaz

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Gabriel Díaz Negrete, informó que en recientes contiendas electorales ha participado en cuatro elecciones en contra de Morena, obteniendo el triunfo en tres, lo que le permite expresar: “Yo sé cómo ganarle a Morena”.

Detalló que una de las ocasiones fue cuando la entonces candidata María Eugenia Campos Galván ganó en primera ocasión la Alcaldía de Chihuahua, la segunda fue cuando buscó la gubernatura y ahora que participó en el estado de Durango, también obtuvo la victoria, motivo por el cual expresa saber cómo ganarle al partido guinda.

Dijo, en entrevista exclusiva que se requiere de mucho trabajo y coordinación en este momento al interior de la coalición Va por México, porque es momento de tener en claro, que primero están las libertades, las instituciones y el cumplimiento de los que mandata la Constitución.

“De entrada lo que la alianza Va por México le ha dado al país, es que de momento no pueden realizar reformas constitucionales, donde la primer prueba fue la reforma eléctrica, en la que muchos apostaban a que la alianza tronaría, sin embargo no fue así, incluso a eso le apostaba el presidente para poder tener un poder absoluto en el legislativo, cambiar las leyes, cambiar la Constitución, sin embargo no lo logró”, explicó Díaz Negrete.

“Otra reforma que envió el Ejecutivo federal fue en materia electoral, donde plantea desaparecer al Instituto Nacional Electoral, (INE), cambiar el formato de elección de magistrados, consejeros, lo que se trata de una clara intromisión del presidente en la designación, sin embargo la alianza nos permite tener en claro que esto no pasará”, comentó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El INE es uno de los logros más importantes que la sociedad ha obtenido a lo largo del tiempo y de manera pacífica, como para que se intente por parte de Morena, desmantelarlo o desaparecerlo, por lo que dijo, “la democracia está en juego”.

EN DURANGO GANAMOS A PESAR DE LA INTROMISIÓN DEL ESTADO

“En el estado de Durango participamos con mucha energía y con dedicación en el proyecto político, lo que permitió lograr el triunfo y parte fundamental para lograrlo, fue que cada panista, priista y perredista, tiene que estar convencidos cada uno en su respectiva labor, de lo contrario es mucho más complicado”, explicó el dirigente estatal.

“Morena interviene en los procesos electorales, por ejemplo circuló en redes sociales un video en el que se observa cómo dos diputadas federales acuden a un domicilio a advertir a la familia que si participan en otro proyecto político los apoyos de los programas sociales, serían retirados, lo que es una clara violación a la ley electoral”, indicó el panista.

Por lo pronto se logró el triunfo en Durango y Aguascalientes, lo que representa una muestra de que es el camino que tenemos que continuar como alianza, sin titubear, como en este momento lo realiza Movimiento Ciudadano, ya que incluso el coordinador naciona,l Dante Delgado, asegura que no se unirá a la alianza, lo que esperaría que por bien de México lo reconsidere.

En cuanto a la elección del 2023, donde se contenderá por la gubernatura de los estados de Coahuila y el Estado de México, el también experto en materia territorial y electoral indicó que están listos para lo que se determine en el Comité Ejecutivo Nacional, es decir trabajar desde tierra, desde centro de estrategia o donde sea necesario.

Indicó que será un nuevo reto electoral interesante para la coalición, donde hasta el momento nada está dicho, por lo que se tendrá que ir analizando la estrategia, los métodos de selección de candidatos, el lograr acuerdos al interior de la alianza, entre otras cuestiones.

Por lo pronto al igual que se trabajó en Durango, desde Chihuahua estarán a disposición para trabajar y lograr el triunfo en estas dos entidades, aseguró.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

MARU CAMPOS, UN PERFIL CON LIDERAZGO

La gobernadora María Eugenia Campos Galván hasta el momento ha demostrado avances en materia de seguridad, estabilidad económica, capacidad de diálogo y de acuerdo con los diferentes gobiernos, tanto municipal, con otros estados y con la Federación, lo que habla del liderazgo de la mandataria.

Por lo pronto tiene que dar resultados a los chihuahuenses –dijo- para que cuente con una aceptación y posteriormente ser considerada como un perfil fuerte de cara a la definición de la candidatura en la alianza.

“Ya lo demostró cuando ganó la Alcaldía de Chihuahua, cuando fue ratificada en la misma por el electorado y posteriormente con el triunfo de la gubernatura, eso habla de que el trabajo y los resultados que logra como gobierno, son los que al final hablan”, recalcó. Al final de cuentas, es una cuestión que se resolverá con el método de selección “por lo que esperemos que llegue un perfil fuerte, que permita lograr el triunfo en el 2024”

CLARO QUE SE LE PUEDE GANAR A MORENA EN EL 2024

Claro que le puede ganar a Morena, expresó, y existen varios factores que hacer pensar en que se puede lograr, por mencionar algunos, son los resultados en materia de seguridad, donde se tiene registros nunca antes vistos, superando en homicidios a todos los gobiernos anteriores, otro factor, son los proyecto fallidos del presidente Andrés Manuel López Obrador; por ejemplo, el aeropuerto, donde si acaso se registran seis vuelos diarios, lo que habla del fracaso en dicha obra, refirió Díaz Negrete.

Otro ejemplo de fracaso es la construcción de la Refinería de Dos Bocas, pues a dónde va la tecnología automotriz, es energías limpias y no de utilización de gasolina, por lo que en el momento que dicha obra concluya ya no será rentable. Y el Tren Maya, con una clara afectación de la flora y la fauna de la zona.

Agregó que el tema del pésimo manejo de la pandemia, la inflación en niveles preocupantes para la economía y con afectación directa en los sectores más vulnerables, son cuestiones que la gente tiene que conocer y que les permitan observar y valorar al momento de tomar una decisión electoral.

Con respecto a la coalición, el líder estatal del albiazul dijo que tendrán que ir definiendo el método de selección de candidatos, porque ya es momento de ir tomando acuerdos y perfilar a quien será el o la abanderada con rumbo a la elección presidencial “La coalición se tiene que fortalecer y no se debe permitir que se debilite con señalamientos o por falta de acuerdos, para llegar fuertes al reto más importante que es en el 2024”, concluyó.