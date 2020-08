Cierran por supuesto brote de Covid Junta de Conciliación

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje cerró durante jueves y viernes debido a un presunto brote de Covid.

A través de los chats de la dependencia y de los abogados que litigan los casos se dio a conocer que al menos existe un caso confirmado a Covid-19 y 10 sospechosos al virus SARS CoV2.

Una gran preocupación se registra entre los abogados que estuvieron en contacto con personal de la Junta Federal, pues las cosas se han mantenido en secreto y no se siguen las medidas necesarias para evitar un contagio, que a la postre pudiera resultar mortal.



Incluso los abogados han denunciado que no han cambiado las prácticas, todo sigue igual y no siguen las recomendaciones más esenciales como es la sana distancia.



Desde hace semanas se les ha recomendado que implementen las medidas, pues no hay gel ni tampoco usan cubrebocas, a pesar de que las oficinas siguen brindando atención.

De manera extraoficial se dijo que son dos personas las confirmadas, mientras que en la conferencia sobre la situación de Covid se dijo que la información sobre brotes sanitarios se brinda los miércoles, sin embargo el doctor Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud informó que hasta el momento no tienen nada validado en dependencias federales.

La Jurisdicción Sanitaria es la que se encargará de verificar la situación y validar la información para que no se quede en rumores.

