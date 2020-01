Conservar patrimonio histórico, tarea de todos

El antropólogo Jorge Carrera, delegado del INAH, manifestó que en la preservación de patrimonio histórico se hace un esfuerzo para que tanto instituciones gubernamentales como miembros de la sociedad contribuyan a la conservación de espacios.

“Hay una serie de pláticas de presencia y proceso de recuperación donde se trabajó con la gente de la comunidad, con actividades culturales, artísticas, para ir haciendo un producto de identidad y comunitario que se defienda, o al menos no se agreda. De ahí a que sea un respeto absoluto, de eso es muy complejo, aunque no imposible. La ley contempla que en caso de custodias particulares, le toca al particular atender su conservación y protección, con la concurrencia de instancias de Gobierno”, dijo.

Mencionó que hay iniciativas para que los propietarios de monumentos históricos se sientan como custodios, protectores, conservadores de estos monumentos, como descuentos en el cobro del impuesto predial sobre ellos, pues estas edificaciones conservan parte de los atractivos turísticos y culturales de la ciudad.

· INTERVENCIÓN EXITOSA

“Son casos que pueden alentar a otras personas a que se animen a ver no como una carga la conservación de monumentos históricos, sino como una opción de negocio, de oportunidad y desarrollo. Así como hay vandalismo y la destrucción en unos casos, en otros ha habido la voluntad y posibilidad de un aprovechamiento que en términos de política cultural le llamamos puesta en valor del patrimonio, para que sirva para generar economía, educación, turismo, sin perder la esencia. Se trata de hablar que los monumentos hablen como el valor principal de nuestro patrimonio”, señaló el delegado del INAH.

Entre unos ejemplos destacan el Hotel Plaza, Hotel Maceira, el casco de la Quinta Carolina, Templo de San Juan Bautista, Hacienda del Torreón, Casa Touché, Quinta Gameros, Templo de Santa Rita. La zona Centro en la calle Morelos es donde hay más densidad de monumentos, con construcciones de adobe anteriores al año 1900, y donde se encuentran mejor conservadas.

· RESCATE DE INMUEBLES

“La gente piensa que el monumento debe mantenerse intacto, y no. Sí debe conservarse, es parte de la memoria del pueblo de una ciudad, de una comunidad, porque habla de cómo somos, pero debe adecuarse a la vida moderna, porque tiene que ser útil, tiene que seguir vivo. Se debe actualizar o modernizar un inmueble de manera muy sensible y respetuosa para que siga funcionando, es el patrimonio vivo”, Emilia Díaz Arreola, directora de la sección de Monumentos Históricos del INAH.

La arquitecta Díaz invitó a la comunidad, a los propietarios de monumentos históricos y casas antiguas, a acercarse al Instituto y a su equipo de especialistas que otorgan asesorías técnicas gratuitas para que podamos otorgar lineamientos y criterios generales de intervención adecuados para el mantenimiento de los inmuebles, para que no se deterioren, resolver las cosas cotidianas, como las impermeabilizaciones con los materiales y las técnicas adecuadas para que se preserven mucho más años en mejores condiciones.

“Si se cuenta con problemas en la estructura, humedades, otorgamos esta asesoría para decirles cómo se puede restaurar, con qué materiales, con qué técnicas y que ellos presenten un proyecto en el instituto que pueda ser autorizado y llevado a cabo para que se preserve de la mejor manera para las generaciones futuras”. El contacto es en el teléfono 614-410-8733, 614-416-3098, 614-410-3076, y en las instalaciones del INAH en Paseo Bolívar número 608, de la colonia Centro. La página de internet inahchihuahua.gob.mx.