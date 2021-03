Critica David Medina gasto de partidos en espectaculares

“Que bajen sus espectaculares de 40 mil pesos y le digan a la ciudad: aquí está este apoyo económico, este respaldo alimenticio”, expresó David Medina, presidente estatal del PES, ante la promoción política que ha surgido en las calles de la entidad

El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES), David Medina, explicó que se buscara evitar el marketing político y la guerra publicitaria que los partidos establecen en temporada de elecciones, por lo que juzgo que se destine más dinero a dicho rubro que para atender las necesidades de la población.

En rueda de prensa esta mañana, Medina criticó a los partidos políticos que han posicionado una serie de espectaculares en la ciudad fronteriza, y en el resto de la entidad, lo que señaló como falta de sensibilidad de la clase política.

“¿A quién le quieren ver la cara? Con un espectacular de esos, muchas familias podrían estar comiendo hoy y podría hacer una diferencia ese recurso entre vivir y no vivir, entre comer y no comer y desde ahí se ve la poca sensibilidad de la clase política, no solo en esta frontera, sino en todo el estado de chihuahua”, dijo.

Enfatizó que el PES busca hacer un cambio sustancial en dicha materia. Agregó que s a los políticos les interesan las causas de la población, debe ser demostrado con hechos en las calles de la entidad.

“Que bajen sus espectaculares de 40 mil pesos y le digan a la ciudad: aquí está este apoyo económico, este respaldo alimenticio, este apoyo para el negocio que está apunto de la quiebra. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho” dijo.

