Amenazan asociaciones con protestas por negativa a recibir recursos de estacionómetros

Tras la negativa por parte de integrantes del Consejo de Estacionómetros de otorgar recursos para las actividades que llevan a cabo Asociaciones Civiles del municipio de Cuauhtémoc, representantes de las mismas no descartaron la posibilidad de unir a las más de 50 organizaciones para sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad que se tienen de apoyar a cerca de 35 mil personas en condiciones vulnerables, o en dado caso presionar de la manera que sea necesaria.

Desafortunadamente el tema del destino de los recursos que se obtienen a través del uso de Estacionómetros en el primer cuadro de la ciudad ha originado una polémica en la que se ha dividido la opinión de algunos sectores de la ciudad, ya que algunos señalan que es obligaciones el facilitar recursos del pueblo a necesidades de la misma ciudadanía, mientras que otras opiniones se basan en el sentido de hacerse respetar el acuerdo de canalizar el dinero de Estacionómetros a mejoras de infraestructura urbana, lo cual beneficia a más pobladores.

Cuauhtémoc Lamenta Ramos falta de comunicación con autoridades tras polémica por recursos de estacionómetros

Incluso, lo anterior dio pie para que el vocero de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (ROSOC), Humberto Ramos Molina, retirara su retrato de la Galería de alcaldes establecida en la sala de Cabildo, esto como muestra de inconformidad por la falta de sensibilidad de la autoridad municipal a las causas sociales.

“Hace falta un presidente en Cuauhtémoc: siento indigno estar compartiendo un recinto tan honorable y digno de todo respeto con un Ayuntamiento que no toma conciencia para regresar le a las clases más vulnerables lo que en derecho les corresponden que son los recursos de estacionómetros que les fueron arrebatados para aplicarlos indebidamente en obra pública, misma que le corresponde a la administración municipal a sabiendas que la parte vulnerada no está atendida ni en un 25% de sus más humanos requerimientos”, expresó Humberto Ramos.

Dicha acción “prendió” los comentarios a través de redes sociales, en los que algunos ciudadanos calificaron lo anterior como una falta de respeto a la máxima autoridad como lo es el Ayuntamiento, pero sobre todo al afirmar que hace falta un alcalde, esto presumiblemente, en alusión a la falta de labor del edil Humberto Pérez Mendoza.

Al respecto, Ramos Molina aclaró que su comentario de que “hace falta un presidente”, se refiere al espacio que deja libre en la Galería de exalcaldes al retirar su retrato, lamentando que algunas personas traten de politizar el caso por una mala interpretación gramatical.

No obstante, afirmó que la actual administración engañó a las asociaciones civiles al convocarlas el pasado fin de semana a una reunión en la sala de Cabildo para analizar la propuesta de las OSC, sin embargo, no se dio ninguna respuesta favorable por parte de los consejeros de Estacionómetros, además de que no estuvo presente el Presidente de dicho Consejo, que es el alcalde “Beto” Pérez, quien ha dejado la responsabilidad al Consejo de atender el tema.

Es por ello que en los siguientes días se prevé una reunión con los representantes de las más de 50 asociaciones civiles para analizar las acciones a seguir para exigir la liberación de recursos de Estacionómetros para la atención de miles de personas en condición de vulnerabilidad.