Coparmex Cuauhtémoc se une al rechazo de la reforma electoral

Al igual que en el resto del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la región de Cuauhtémoc, manifestó su rechazo a la Reforma Constitucional en materia electoral propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que se propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual, el Presidente de COPARMEX, Luis Pineda Santos, afirmó que el Ejecutivo Federal actúa de una forma ventajosa para mantenerse en el poder a través de sus allegados .

Declaró que: “En este contexto, vemos análogamente al fútbol, que la Iniciativa de Reforma está fuera de lugar porque el momento del pase, ya estaba quien la propone en ventaja; en este sentido, en ninguna iniciativa anterior ha sido promovida desde el poder, desde el ejecutivo, todo fue en consenso después de un proceso electoral”.

“Hoy con un tema de elecciones en puerta, tanto en el 2023 y a pocos meses del 2024, pues vemos ventajosamente que intentan tomar la delantera, y en este contexto no sólo se afecta la democracia, son se afectan las libertades”, expresó Pineda Santos.

El líder empresarial declaró que uno de los argumentos de la iniciativa es el gasto elevado para el mantenimiento del INE, sin embargo, dijo que esto es una mínima parte en comparación con las pérdidas económicas en PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, áreas en las que afirmó, se debe intervenir para evitar la corrupción.

“Se dice que el INE es caro, pero es una mínima porción contra las pérdidas que tiene PEMEX, como ahí no se interviene, como ahí no se dicen las malas prácticas; no se acaba el huachicoleo y se dice que es caro, pero es un 14 por ciento de lo que pierde Comisión Federal de Electricidad en el 2022 y todavía va a perder más, por lo que es más caro no tener este instituto ciudadano.

Por su parte, la Consejera de COPARMEX, Ana Terrazas Cerros, dijo que el país no está en condiciones de una Reforma electoral, mucho menos al tratarse de una intención de desaparecer la democracia que por años se ha trabajado en México, por lo que resaltó la importancia de que los Legisladores escuchen la voz de la ciudadanía y no sólo a una persona que ostenta el poder.

Señaló que los 22 años que se ha tenido la alternancia en el Gobierno de la República son una muestra de orgullo por la democracia que se ha practicado a lo largo de los años, recalcando que si se efectúa una Reforma sea con el fin de mejorar las instituciones y sus actividades, y no desaparecerlas para que la antidemocracia resurja en el país.