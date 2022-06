Localizan a tres niños solos en Cuauhtémoc; padres no han respondido por ellos

Como cada año, el delito de omisión de cuidados de menores de edad, es recurrente en el municipio de Cuauhtémoc, al reportarse en un lapso de 24 horas, la localización de dos niñas de 7 y 6 años de edad y de un niño de 5 años, quienes fueron abordados por la policía municipal en distintos sectores de la ciudad, sin que hasta el momento los padres o tutores hayan acudido responder por los infantes.

En los últimos tres años, la omisión de cuidados aumenta en los meses de mayo y junio tras el arribo de cientos de familias provenientes de diversas comunidades del estado y del país, con el fin de laborar en las actividades de la fruticultura.

Ante la falta de apoyo para el cuidado de sus hijos, las autoridades han señalado que los padres de familia dejan solos a los menores quienes por su misma naturaleza, salen de sus viviendas en ocasiones en busca de alimento, y otras para salir del aburrimiento que les provoca el encierro, sin embargo, al no conocer la ciudad es fácil que se extravíen.

Existen antecedentes de menores que son hijos de madres solteras que fueron localizados en completo abandono, esto ocasionado por la adicción de que tienen sus progenitoras a las bebidas embriagantes u otro tipo de estupefacientes, además de que su actividad como sexoservidoras les impide dar la atención prioritaria a sus hijos, mismos que son separados por las autoridades de su “hogar”.

En los casos más recientes de omisión de cuidado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que, al efectuar recorridos de prevención y vigilancia, los policías del grupo de Moto patrulleros, fueron abordados por una ciudadana que pidió omitir sus datos generales, quien manifestó que cerca del lugar había una niña de 6 años posiblemente extraviada.

Los agentes se acercaron a dialogar con la menor, quien estaba llorando y les dijo que era porque su tía le quería pegar y que su mamá, a la cual identificó como Rosita, de pelo corto, no estaba en su casa, por lo que se salió corriendo de la vivienda para que no la alcanzara su familiar, de la cual no supo dar información.

Horas después se registró un caso similar, en el cual una niña de 7 años, fue encontrada en la vía pública sin el acompañamiento de un adulto, por lo que fue trasladada a las instalaciones de prefectura para su resguardo, indicando únicamente que su mamá se llama Juana Monarca Cruz.

Finalmente, se ubicó sobre las avenidas Agustín Melgar e Hidalgo a un niño de 5 años, quien dijo llamarse Gerónimo, y que sus padres responden a los nombres de María y Mauricio, por lo que al igual que los casos anteriores fue llevado a Prefectura Municipal para esperar que sus familiares fueran por él.

Luego de 24 horas de difundirse la información sobre la localización de los menores no se logró respuesta alguna, por lo que fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Auxiliar de Protección de niñas y niños y adolescentes del distrito judicial Benito Juárez y Arteaga.