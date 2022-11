Presenta síndica Verónica Escalante su cuarto informe de labores

En apego a lo establecido por la ley, la Síndico de Cuauhtémoc, Verónica Escalante Romero, presentó ante el pleno del Ayuntamiento su cuarto informe de labores en el desarrollo de la vigésimo octava sesión extraordinaria del Cuerpo Colegiado, en donde expuso los resultados de las revisiones efectuadas a cada área de la Presidencia Municipal, incluidos descentralizados, sin que existieran observaciones graves.

En su mensaje de inicio del cuarto informe, la titular de Sindicatura aseveró que su principal objetivo es que la sociedad cuauhtemense esté informada de la forma en que se aplican los recursos que tiene bajo su responsabilidad la Administración Municipal 2021 - 2024; atendiendo a las necesidades de los diversos sectores de acuerdo a la normativa para el ejercicio del gasto público, buscando que las acciones de Gobierno se transformen en obras y servicios que cumplan con calidad, tiempo y eficacia; y que en todo momento se vele por la preservación del Patrimonio Municipal, siempre al servicio de la comunidad.

Agregó que la Administración Municipal y los Organismos Descentralizados tienen la obligación de realizar una administración eficiente y honesta de los recursos públicos, que atienda los parámetros de legalidad y transparencia requerida.

Para cumplir con el compromiso con los cuauhtemenses, la Sindicatura cuenta con áreas de Auditoría Contable, de Obra, Jurídica y la Contraloría Social, su trabajo se refleja en el presente Informe Trimestral, correspondiente al periodo del 12 de julio al 12 de octubre de 2022. “Por lo anterior expuesto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, esta Sindicatura rinde ante este Honorable Ayuntamiento su Cuarto Informe de Actividades”, externó Verónica Escalante.

Tras revisiones efectuadas por Sindicatura, se solicitó a cada Dirección y Organismo descentralizado poner especial atención en portar los documentos correspondientes para el uso de los vehículos oficiales, y así dar cumplimiento al Reglamento para la utilización y vigilancia del patrimonio Municipal, ya que se presentan faltas en su mayoría de oficios de resguardo y oficios de autorización de uso fuera de horario.

Agrega que, aunque las Direcciones cuentan con ello los conductores no portan la copia de los mismos para justificar el uso de la unidad al momento de la entrevista, en cuanto al uso del gafete la mayoría de los empleados comentan que no es común que lo porten a la vista y las demás faltas, como son el no portar licencia de conducir, son por descuido en renovación o desidia para realizar el trámite

En lo referente a microcréditos que otorga la Dirección de Fomento Económico se realizan las siguientes observaciones: Se presenta constancias de situación fiscal antiguas; existen campos vacíos dentro de los estudios socioeconómico; hay estudios socioeconómicos sin firma de quien los realiza; existe una solicitud de financiamiento sin firmar; se presentan faltas en recibo de predial o contrato de arrendamiento; se presentan faltas en el croquis y no se encontró un recibo de entrega de financiamiento.

Asimismo, en lo referente a daños estructurales detectados en la obra del Mirador del “Parque de Ruelas” se recomendó quitar las últimas hiladas de los tramos de muro gavión que han tenido algún tipo de asentamiento o movimiento en su verticalidad, para evitar un posible colapso y algún accidente con las personas, hasta que se logre tener la certeza de que ya haya una estabilidad en la estructura del relleno, se podrán volver a armar esas hiladas de muro que sean retiradas por cuestiones de seguridad.