Sin denuncia contra policía vial por abuso sexual contra menor de 14 años en Cuauhtémoc

A más de un mes de que se hiciera público el caso de un supuesto abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años de edad, quien acusó a un elemento de Vialidad Municipal de Cuauhtémoc como el probable responsable, a la fecha la Fiscalía Especializada de la Mujer en la zona occidente, no ha notificado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal sobre la denuncia en contra de algún agente en particular.

Al respecto, el Director del Mando Único de Seguridad, Christian Martínez Vital, informó que luego de trascender la noticia de que un oficial del Departamento de Tránsito y Vialidad fuera denunciado de abusar sexualmente de una adolescente, el área a su cargo puso se puso a disposición de la FEM para efectuar las indagatorias correspondientes.

Incluso, trascendió que en la querella interpuesta por la madre de la presunta víctima se estableció que tres agentes más presenciaron la agresión sexual sin que intervinieran para evitar el acto, sin embargo, después de un mes de suceder lo anterior, no se han presentado detalles del avance de las investigaciones.

Al no existir la acusación directa en contra de algún o algunos oficiales, Martínez Vital aseveró que no se puede suspender a los oficiales para evitar cometer un abuso, ya que aún no se ha confirmado si quiera que, en caso de haber sucedido el hecho, se trate de agentes preventivos o de vialidad.

No obstante, insistió en que no se pone en duda el dicho de la madre de la víctima, pero es necesario que se reúnan los elementos de prueba para establecer el castigo ejemplar por casos intolerables para la autoridad, pero de lo contrario, esclarecer la situación para no afectar la imagen de la corporación preventiva.

El jefe Policiaco subrayó que una de las prioridades de la autoridad municipal con apoyo del Estado en el ámbito de seguridad, es mejorar las condiciones de la corporación para garantizar un buen servicio a la población, por lo que es importante mantener una buena imagen para dar confianza a la ciudadanía y conjuntamente mejor el entorno social.

Agregó que recientemente se han establecido en la Dirección de Seguridad Pública Municipal esquemas de atención a la ciudadanía en lo referente a denuncian por abusos de autoridad, esto al insistir de que la confianza es algo indispensable para poder mejorar en la seguridad de la región, además de que con ello se mantienen el control del desarrollo de cada agente.

Finalmente, señaló que se está en espera de la posible notificación que otorgue la FEM en caso de existir elementos que demuestren la participación de algún oficial en un acto indebido, o caso contrario se aclare la situación respecto a la acusación que si existe pero que no ha avanzado en cuanto a la comprobación de la misma.