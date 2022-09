Costaría 400 mdp construir colector pluvial en Delicias

DELICIAS.- Una inversión superior a los 400 millones de pesos se requiere para construir el colector pluvial en la ciudad, infraestructura que permitiría encauzar el agua excedente de las lluvias y que prevendría los colapsos en la red de drenaje.

Lo anterior lo comentó Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, quien señaló que corresponde al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, emprender la obra, cuyo proyecto ejecutivo está en proceso de ser concluido.

“Quiero aclarar que no es responsabilidad ni de la Junta Central ni de la Junta Municipal: es responsabilidad total del gobierno municipal con Conagua, gobierno federal; todo eso corresponde al gobierno federal, a través de Conagua”, enfatizó el presidente de la JCAS.

Mata Carrasco afirmó que ya se cuenta con un proyecto de obra, al cual llamaron Gómez Morín, que era el proyecto de Laguna Seca, por lo que desde la Junta Central se trabajará para que Delicias cuente con el beneficio que representaría un colector pluvial.

“Ya tenemos ahorita el proceso del proyecto ejecutivo, pronto sabremos el monto total que será la obra. Le repito: no es de nosotros, no es de la Junta Central, no es de la Junta Municipal, solamente estamos coadyuvando que se lleve a cabo”, dijo.

No obstante, Mario Mata calculó que el costo total de la obra superaría fácilmente los 400 millones de pesos.

Explicó que, de emprenderse la construcción del colector, sería necesario ampliar el drenaje de la avenida Gómez Morín para que pueda conducir más agua, así como construir otra infraestructura para desfogar y reducir la velocidad de los caudales provenientes de las lluvias.