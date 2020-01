En paro trabajadores de maquiladora por disminución de sueldo

MEOQUI.- Molestos por los recortes drásticos a sus sueldos, ya que en algunos casos hubo a quienes sòlo les llegaron 20 pesos, trabajadores de la empresa maquiladora APTIV realizaron esta tarde un paro de labores y amagaron con emplazar a huelga.

Los obreros denunciaron que en esta quincena notaron que sin previo aviso a todos les habían disminuido su paga. Hubo a quienes les recortaron 200, 300 y hasta 500 pesos, ante lo cual no daban crédito puesto que su salario ya era bajo de por si.

Algunos de los empleados de la maquiladora solamente cobraron 5 y 20 pesos en esta semana, cantidad irrisoria por todo el trabajo y esfuerzo que –se quejaron- desempeñan cada día. Por este motivo, decidieron parar labores.

“Hay personas que no están trabajando porque están bien molestas, porque pues no les llegó dinero, porque tenemos préstamos, pagamos Infonavit y todo eso. A los que ya tenemos bastantes años nos llegan como 600 pesos, nos quitaron 400, nos llegaron 200 y así. Hay gente que le llegó veinte pesos, cinco pesos”, refirió una obrera que pidió el anonimato por temor a que la despidieran de su trabajo.

La frustración y el enojo no se hicieron esperar en la planta industrial, donde los trabajadores decidieron detener la maquinaria y la producción.

“Dicen que por que no avisaron, que por que no dijeron nada, es la molestia de la gente de aquí, que no quieren trabajar”, comenta una empleada.

Los trabajadores mencionaron que sus representantes se encontraban en una junta con los directivos de la empresa para tratar de resolver el problema. De no llegar a una solución, amenazaron con emplazar a huelga.