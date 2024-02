Fiscalización automatizada podría violentar derechos humanos del contribuyente: Coparmex

Héctor Iracheta Lara, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), alertó que el uso de la inteligencia artificial por parte del SAT en la fiscalización podría violentar los derechos humanos del contribuyente, por lo que urgió a los empresarios y ciudadanos en general a informarse sobre el tema.

En rueda de prensa, el presidente del sindicato patronal expuso que las autoridades harán una revisión constante y una fiscalización abrumadora de los contribuyentes, además de que habrá visitas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para dar cumplimiento a las normas.

Sin embargo, expresó que lo más preocupante es la fiscalización automatizada que viene para este año y que, seguramente, pondrá en riesgo los derechos humanos de los contribuyentes. Explicó que anteriormente las visitas del SAT eran personales y se cuidaba el derecho de los ciudadanos, conforme a la ley de 2005. Pero ahora las visitas serán en línea, de tal manera que la autoridad podrá mandar un citatorio sin siquiera respetar los derechos de las pagadores de impuestos.

Ante esto, Iracheta Lara anunció que la Coparmex delegación Delicias impartirá el 28 de febrero un curso a los empresarios, con un costo de 500 pesos, para que sepan cómo actuar y defenderse de las visitas en línea del SAT.

Igualmente, dijo que es necesario orientar a los trabajadores asalariados, quienes también deben declarar sus ingresos cuando estos sean mayores a los 400 mil pesos anuales o tengan dos patrones.

Recordó que desde 2011, la Constitución establece que ya no hay garantías sino derechos humanos, entre los cuales están el respeto a la privacidad y a que en cada visita del SAT se respete el artículo 16 constitucional, por lo que la autoridad no puede entrar a los archivos personales y las propiedades del contribuyente si no es con un fundamento legal.

Ahora, con la inteligencia artificial, el SAT va por encima de todos los ciudadanos, pues tiene la tecnología suficiente para conocer cuántos depósitos, facturas y gastos hizo el contribuyente, con base en lo cual determina la deuda.

“Es decir, nos va a predeterminar las contribuciones, siendo que en nuestras leyes tributarias establecen que quien hace la contribución somos nosotros”, señaló Héctor Iracheta, quien citó que así lo establece el artículo 6º del Código Fiscal de la Federación.

Consideró que el SAT podría incurrir en “terrorismo fiscal”, porque implícitamente estaría diciendo al contribuyente: “Cuídate, porque ya sé cuánto tienes de ingresos; te recomiendo que te pongas al corriente”.