Inspeccionan presas de Chihuahua previo al inicio del ciclo agrícola

Delicias, Chih.- Personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó pruebas en los mecanismos de las presas La Boquilla y Francisco I. Madero para cerciorarse que funcionen el próximo 15 de marzo, día en que se abrirán las válvulas del primer embalse y que marcará el inicio del ciclo agrícola, que este año será bastante restringido.

Encabezados por Jaime Gudiño Zárate, director de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Río Bravo, los técnicos de la Conagua y los presidentes de los usuarios de riego comprobaron el buen funcionamiento de las dos presas que dan vida al Distrito 005.

José Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) unidad San Pedro, dio a conocer lo anterior, mencionando que hicieron un recorrido por los embalses, incluyendo la presa de derivación Andrew Weiss (conocida como “Las Pilas”) en Camargo, a fin de que todo esté listo para el lunes.

Comentó que los funcionarios de la Conagua deseaban saber cuál era la situación real de las presas de este distrito, y verificaron que estas contenedoras no tienen el volumen de agua que aseguran burócratas en la Ciudad de México, quienes manejan el dato de más de 900 millones de metros cúbicos.

“Y por eso nosotros los traemos aquí, para que vean que no es la cantidad. Ellos están manejando que entre las dos presas tenemos 900 y algo de millones de metros cúbicos. No es así, no es así, para que se les quite la idea de que en Tamaulipas están exigiéndoles agua, pues vamos a dar un recorrido”, enfatizó.

Durante la visita a La Boquilla, destacó el entrevistado, no aconteció ningún problema con el grupo de personas que mantiene un plantón desde septiembre, al contrario, se unieron al recorrido y prestaron su apoyo.

El presidente de la SRL San Pedro, reiteró que aparte de los 385 millones de metros cúbicos concesionados a los agricultores, en los embalses quedará un volumen muerto, el cual no se puede extraer por encontrarse debajo de la toma.

También José Ramírez confirmó que este ciclo la extracción inicial de volumen de La Boquilla será notablemente menor en comparación con los años anteriores.

Afirmó que el gasto de extracción comenzará el lunes con 35 metros cúbicos por segundo, recordando que antes era de hasta 60 metros cúbicos, debido a que la presa está en un nivel bajo de almacenamiento.

Predijo que por la circunstancia mencionada, el agua tardará más en llegar a la presa de “Las Pilas” y, por ende, al canal principal Conchos y a las demás acequias que corren por todo el distrito 005.