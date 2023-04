Los marcianos llegaron ya...La zona del silencio, sitio de avistamientos de ovnis

Conocida por ser un sitio con fuerte presencia de meteoritos, la Zona del Silencio es también un lugar de avistamiento de objetos no identificados, que en el futuro podría atraer la atención internacional y la investigación sobre el fenómeno OVNI, señaló Benjamín Palacios Perches, quien impartió una conferencia acerca del tema este jueves.

En el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración tuvo lugar la ponencia a cargo de Palacios Perches, quien calificó de “región extraordinaria” a la franja desértica que comparten los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

Benjamín Palacios destacó que existen números testimonios de avistamientos de luces, rayos y objetos voladores, entre otras cuestiones fuera de lo común que la ciencia no termina de explicar de manera correcta.

“Vienen cosas muy extraordinarias, porque hay cada vez más evidencias de objetos no humanos, hacen presencia en muchos lugares del mundo, y Estados Unidos ha ordenado precisamente que se redoble la investigación en relación a esto. Y, además de esto, también ha decretado que se redoble la vigilancia por causas de seguridad nacional en Estados Unidos. Nosotros no somos excepción para visitas de esa naturaleza y la Zona del Silencio, dijo en su momento Werner Von Braun, sería lo ideal para objetos que vienen de otras partes, de otras latitudes, para que puedan ingresar a este planeta”, aseveró.

Recordó que otro de los fenómenos que hicieron famosa a la Zona del Silencio es la ausencia de propagación de las ondas de radio y televisión, lo cual fue reportado en agosto de 1966 por el ingeniero Augusto de la Peña.

“Se contempla que ahí no hay una actividad extraordinaria, no hay una buena propagación de las ondas hertzianas de radio y televisión, que es lo principal, derivado de un efecto de electromagnetismo, que no solamente dificulta la propagación de las ondas hertzianas, sino además también tiene la característica de que opera como un potente imán, que atrae los cuerpos celestes”, ilustró.

El conferencista afirmó que, de hecho, todos los meteoritos que se exhiben en el Palacio de Minería de la Ciudad de México han sido extraídos de la Zona del Silencio, como el Chupaderos 1, cuyo peso supera las 14 toneladas, el Morito de Allende, de doce toneladas, el Chupaderos 2, de ocho, y el Zacatecas, de tres toneladas.

Igualmente, señaló que también son originarios de la región del Bolsón de Mapimí los meteoritos que están en el pórtico de la Facultad de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, señaló que en la Zona del Silencio se han filmado siete películas. La última de ellas se tituló “Silence”, de la productora y cineasta Lorena Villarreal, regiomontana de origen pero avecindada en Los Ángeles desde su niñez.