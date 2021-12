Otorgan prórroga para reinscribirse en programa de energía subsidiada

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural concedió una prórroga de tres semanas para que los agricultores de la zona de bombeo puedan reinscribirse en el programa de tarifa eléctrica preferencial, ya que muchos de ellos no efectuaron el trámite en este mes de diciembre.

Carlos Castilla Garza, jefe del distrito 013 de Desarrollo Rural, señaló que el plazo para la reinscripción se extendió hasta el día 21 de enero del próximo año, pero recordó que las oficinas recibirán papelería a partir del 3 de enero porque el personal se encuentra de vacaciones.

Recordó que el gobierno federal da un subsidio millonario a los productores agrícolas que utilizan pozos y otros equipos de bombeo, lo que para ellos es un ahorro importante de recursos al no pagar el costo real de la energía eléctrica.

“Entonces es una gran ventaja el tener esta tarifa eléctrica preferencial y, bueno, pues aun así tuvimos una respuesta buena, consideramos. Al cierre que fue el viernes pasado, el día 17, pues se nos quedaron muchos (agricultores) fuera”, comentó.

El funcionario detalló que del padrón de 2 mil 500 productores, sólo se reinscribieron 1 mil 700. Esto significa que el 32 por ciento de los agricultores se quedaría sin el beneficio de la tarifa eléctrica preferencial el próximo año.

Carlos Castilla consideró que algunos no se reinscribieron porque sus pozos ya no están funcionando o porque no tienen su documentación en regla, lo que incluye el título de concesión de aguas vigente.

Sin embargo, el entrevistado anunció que Rogelio Olvera García, representante estatal de la Sader, consiguió una prórroga para aquellos productores que no se hayan reinscrito este mes.

Castilla señaló que a partir del día 3 y hasta el 21 de enero estarán recibiendo la documentación de los interesados, a quienes exhortó a acercarse a las oficinas de Desarrollo Rural con sus documentos para que se reinscriban.

Advirtió que si desaprovechan esta moratoria la Comisión Federal de Electricidad comenzará a cobrarles más del doble de lo que acostumbran pagar con el subsidio, lo que haría incosteable la agricultura, pues la tarifa preferencial es de 55 a 60 centavos el kilowatt hora.