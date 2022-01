Recortan personal a junta distrital del INE, en Delicias

A la falta de recursos para llevar a cabo la consulta popular de revocación de mandato, este fin de mes se sumará a la Junta Distrital Ejecutiva 05 el recorte de personal que sería necesario para realizar dicho ejercicio democrático, comentó Jesús Armendáriz Olivares, quien es el vocal secretario.

El funcionario detalló que la junta distrital perderá cuatro empleados, que se desempeñaban como capturistas y técnicos. Además, se dispone de cincuenta personas menos que el año pasado, lo cual complicará la organización de la consulta popular que se tiene programada para el próximo 10 de abril.

Señaló que, actualmente, prestan sus servicios en la junta 119 capacitadores asistentes electorales y 26 supervisores.

Al mismo tiempo, expuso que no hay todavía definiciones por parte de las oficinas centrales en cuanto al monto de los recursos para realizar la consulta, pues deben tomarse en cuenta el número de casillas a instalar y el personal que apoyará.

Recordó que en 2019 se introdujo la figura de la revocación de mandato, y a finales de 2021 se emitió la Ley Federal de Revocación de Mandato. Pero este ejercicio, dijo, se exige con las mismas formalidades y el mismo número de casillas instaladas en el último proceso electoral.

“Y con el dinero que se otorgó pues no alcanza, no da… no da. Apenas alcanzaría para el apoyo económico que se le da a los funcionarios de casilla y, pues, es complicado, porque tenemos que contratar capacitadores electorales, gente que ayude a supervisar a esos capacitadores técnicos aquí en la Junta Distrital, para estar operando ya en la ubicación de casillas y la capacitación electoral”, explicó.

El entrevistado mencionó que se hizo ya todo un ejercicio de selección y reclutamiento, habiéndose aplicado un examen para los aspirantes a capacitadores, quienes serán designados el día 4 de febrero. Pero la realidad, admitió, es que no se sabe cuántos podrán trabajar.