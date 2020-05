Desplome de 80% en venta de flores

La venta de flores en la ciudad ha tenido una caída del 80% desde que comenzó la contingencia sanitaria, por lo que su compra a los proveedores, por parte de las florerías, también ha ido disminuyendo en la ciudad. “Para dar un ejemplo, de 800 ramilletes que comprábamos para hacer arreglos, para el 10 de mayo, vamos a tener que comprar lo de una semana normal, que son 300 o 200 nada más”.

Lo anterior señalan los dependientes de los negocios de este giro, a consecuencia de las normas de sanidad que está dictando el Gobierno a causa de la contingencia, las cuales han reducido el comercio en muchos rubros en la ciudad.

“De los 10 arreglos que vendíamos diarios, ahora sólo están saliendo dos o tres, cuando mucho, por lo que es algo impensable que solicitemos más de lo que ya nos está llegando de producto; nos hemos mantenido igual”.

Los floristas de la capital indican que las ventas se han visto mermadas por las normas, tanto de la sana distancia, como la caída de empleos, entre otros inconvenientes, pero esperan que el mercado se reactive cuando esto pase.

“Estamos teniendo mucha merma, lo que hemos tenido que hacer es tirar las flores que se van marchitando; las tenemos que estar desechando porque se hacen feas o ya sabemos que no las van a comprar”.

A causa de la merma, que según indican les ha aumentado hasta en un 40% diario, los dependientes se ven en la necesidad de pedir menos producto.

“Hemos pensado en vender en línea, pero la verdad no lo hemos intentado porque ahorita no hay como, o no tenemos una manera de hacerlo; por ahora nos apegamos a lo tradicional, sin buscarle más”.









