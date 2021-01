Destaca Luis Terrazas primer lugar de transparencia a nivel nacional

“No conocemos ninguna investigación sobre esto. Ya se han difundido otros tipos de investigaciones que traen contra la alcaldesa con licencia y esto no es nuevo; desde hace cinco años la han estado atacando. No tenemos ninguna información sobre esto, y como miembro de la Comisión de Obras Públicas, todo ha sido muy escrupuloso y revisado, no nada más por los actores de Acción Nacional, sino por todos los partidos de oposición que se encuentran en esa comisión” aseguró Luis Terrazas sobre la investigación realizada contra María Eugenia Campos, ventilada por la Fiscalía General del Estado.

En ese sentido, expresó que el Municipio de Chihuahua cuenta con el 98% de Transparencia, entre los más altos a nivel nacional, avalado por organismos como Cimtra, durante las administraciones que iniciaron en 2016 y 2018.

“Todos estos ataques, son parte de la industria de la difamación que traen contra la alcaldesa con licencia. Se nota una desesperación tremenda por parte del Gobierno del Estado, ya que el candidato oficial que ellos traen, no prende.

Es una clara persecución política; parte de esta difamación, hay personajes de gobierno del estado y del mismo municipio, como es el síndico, que ya también lo están utilizando para estar pegando a cada rato. Él tocó el tema de las turboglorietas, que se había hinchado el precio; pero ya se había explicado que no es un precio inflado, sino que se hizo un primer contrato con recursos de un año, y el siguiente año se amplió para aprovechar los recursos federales”, manifestó.

El regidor Terrazas Fraga señaló que hablar del desvío de un 40% del presupuesto de un proyecto de obra pública es irrisorio, porque ni alcanzaría para los gastos normales de cualquier servicio u obra. No obstante, explicó que la ciudadanía ya no cree en este tipo de estrategias, y que los panistas saben discernir cuándo son temas reales y cuándo son ataques políticos.

“La alcaldesa con licencia tiene una de las aceptaciones más altas de los presidentes municipales a nivel nacional, y Maru Campos siempre ha salido en estas encuestas muy alto. Tenemos el primer lugar nacional en Transparencia, nos han hecho auditorías y siempre hemos salido bien, gracias a los buenos manejos, desde Tesorería, Oficialía Mayor, los regidores que siempre estamos al pendiente, y ojalá que ya dejaran esta industria de la difamación y se pusieran a trabajar”, concluyó.

