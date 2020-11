Disminuiría violencia verbal en presidencia de Joe Biden en EU

En caso del nombramiento de Biden, se espera que disminuya la violencia verbal que ejerció Donald Trump contra los mexicanos, aunque no acciones de fondo, por lo que descarta una Reforma Migratoria.

Gamaliel Bustillos adelantó que habría estabilidad y cierta certidumbre en el trato hacia los mexicanos en el tema de migración, en caso de que se confirme la victoria oficialmente de Joe Biden, aunque anticipó que la agenda de Estados Unidos tendría otras prioridades, por encima del tema de migración.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Gamaliel Bustillos Muñoz, originario de la Ciudad de Chihuahua, se ha desempeñado en puestos de Gobierno Federal en temas relacionados con la migración, como ser integrante del cuerpo de diplomáticos del Servicio Exterior Mexicano. Es licenciado en Administración, por el Instituto Tecnológico de Chihuahua; maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y en Derecho Mercantil y Arbitraje Internacional, por la Universidad San Carlos, de Guatemala.

Foto: Cortesía

Bustillos Muñoz destacó que aún no es oficial todavía el triunfo de Biden, pues no han finalizado las elecciones, y los únicos que han anunciado victoria son los medios, por lo que esa podría ser la causa que el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no haya felicitado a Joe Biden.

“Suponiendo que se confirmara la victoria de Biden, lo que podemos esperar en temas de migración –que insisto, estamos especulando, no sabemos-, creo yo que habría estabilidad y cierta certidumbre, aunque por ejemplo, la misma Reforma Migratoria, se me hace muy difícil todavía, no creo que exista una Reforma Migratoria que permitiera que las personas que están en Estados Unidos se regularizaran. No lo creo, además, Estados Unidos tendría otras prioridades en estos momentos”, dijo.

En ese sentido, expresó que no se visualiza mucho cambio en el tema migratorio, salvo, en el tema de la retórica, que sería un poco más equilibrado, menos hostil hacia los mexicanos; incluyendo el tema del muro se adelante, quedaría olvidado.

“De ahí a pensar que se van a sensibilizar las políticas migratorias, se me hace muy difícil. Está la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals), que como sabemos ahorita, están detenidas las solicitudes nuevas, lo que se está haciendo son renovaciones. El DACA funciona desde el 2012, por una orden ejecutiva del presidente Obama, y funcionó tan bien que ha permitido que medio millón de mexicanos tengan este beneficio que les permite tener la certeza de que no serán deportados, cumpliendo con ciertos requisitos”, expresó.

Sobre el DACA, acoge a jóvenes entre 25 hasta 38 años de edad, que les ha permitido además de tener la promesa de que no serán deportados, buscar la posibilidad de tener un trabajo en Estados Unidos, tener una licencia para manejar, y apoyar a su familia.

“Habría que esperar un poco a que avance la administración del nuevo presidente, quien quiera que sea. Pero, en caso de que sea Biden, no creo que se espere un cambio muy radical en cuanto a la práctica migratoria en Estados Unidos, podemos olvidarnos de episodios como separaciones de familias, de niños en jaulas, o pudiéramos olvidarnos de la constante retórica agresiva hacia nuestro país, pero habría que esperar. Lo primero es esperar el resultado oficial”, reiteró.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer









Te recomendamos:

Local

Región