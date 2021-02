El 78 por ciento de la deuda de PCE, a proveedores a farmacias y hospitales 

Pensiones Civiles del Estado adeuda más de 850 millones de pesos a proveedores, de medicamentos y material de curación se adeudan 388 millones 814 mil 409 pesos.

Los adeudos de Pensiones Civiles del Estado con los proveedores datan desde el 2016, situación que con la pandemia se agravó, poniendo en riesgo la salud y la vida de muchos derechohabientes.

La maestra Beatriz Verduzco Gutiérrez, de la Comisión Síndica Genuina, informó que desde 1966 Pensiones Civiles del Estado presta el servicio de hospitalización a sus derechohabientes a través de clínicas y hospitales particulares. Los adeudos, algunos desde el 2016, han provocado que los proveedores nieguen sus servicios.

A diciembre de 2020, los adeudos de Pensiones Civiles del Estado con proveedores de diversos municipios ascendía a 842 millones 980 mil 580 pesos, de éstos el 78 por ciento se debe a proveedores de medicamentos, material de curación y hospitales.

De medicamentos y material de curación el adeudo total es de 388 millones 814 mil 409 pesos, sólo del 2020 el adeudo es de 288 millones 174 mil 404 pesos, sin embargo hay adeudos de años anteriores.

A este adeudo ocasiona que en muchas farmacias no haya disponibilidad de medicamentos ni servicio, los derechohabientes sufren porque les dan de 3 a 5 vales para ir a la farmacia, y al ir no se los surten debido a que Pensiones Civiles del Estado no ha firmado los contratos y no ha pagado la deuda.

En las clínicas y hospitales el adeudo total es de 269 millones 993 mil 065 pesos al cierre del 2020. Sólo en el 2020 el adeudo fue de 230 millones 005 mil 326 pesos, sin embargo en el 2019 se quedó un adeudo de 37 millones 112 mil 952 pesos, a ello se le suma uno del 2018 por un monto de un millón 563 mil 707 pesos.

Del adeudo total en Chihuahua se deben 232 millones 862 mil 536 pesos a Christus Muguerza, Servicios Hospitalarios de México (Hospital Ángeles), Clínica del Centro, StarMédica, Servicios Hospitalarios Ambulatorios y Sanatorio Palmore.

En Cuauhtémoc el adeudo a Servicios Hospitalarios de Cuauhtémoc y Salud Vázquez es de 14 millones 048 mil 864 pesos.

En el municipio de Delicias se le adeuda a Clínica Santa Clara, Julio Hernández Salas y Clínica Fortaleza un total de 2 millones 327 mil 439 pesos.

En Ciudad Juárez la deuda es de 15 millones 865 mil 051 pesos, de estos 10 millones 226 mil 493 pesos se le adeudan al Centro Médico de Especialidades, el resto a Star Médica, Hospitales de Juárez y al Grupo Hospitalario de Lourdes.

Además de hospitales y clínicas se tiene adeudo con proveedores que prestan servicios subrogados por 108 millones 378 mil 160 pesos y en prótesis asciende a 12 millones 852 mil 108 pesos.

A la fecha los derechohabientes siguen sufriendo por la suspensión de estudios, cirugías y tratamientos.