El gobernador hoy es una decepción; senador Enríquez Herrera

Jesús Enríquez Herrera, senador de Morena, expresó que el gobernador Javier Corral no ha sabido cumplir con lo prometido durante su campaña en el año 2016, pues en los municipios que el senador ha recorrido los ciudadanos le han manifestado que ni siquiera se ha aparecido por aquellos lugares el mandatario estatal.

Añadió que en plena pandemia el mandatario estatal ha realizado acciones que sobrepasan todos los sentidos lógicos al nombrar y poner al frente del sistema de salud estatal a una persona “que ni siquiera es médico”.

“Nos llama la atención aquí en Chihuahua que en plena pandemia muere el secretario de salud del estado y lo que hace un gobernador, ese gobernador que prometió un cambio en el 2016 y que hoy es una decepción es muy flojo, he recorrido muchos municipios que dicen que no lo ven no hay obra pública, pero hizo algo que verdaderamente traspasa cualquier sentido lógico, nombra a una persona que no es medico al frente de la salud en plena pandemia” comentó el senador Enríquez.

Indicó que debido a la pandemia en el estado miles de chihuahuenses han perdido la vida, esto por mal manejo que se ha estado dando desde el inicio de esta en el mes de marzo del año pasado, demostrando con esto un fracaso más por parte del gobierno de Javier Corral.

