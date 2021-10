Terror en secundaria de Texas por tiroteo; deja cuatro heridos

La policía de Arlington, Texas, reportó este miércoles un tiroteo dentro de una escuela secundaria del condado de Timberview. Las autoridades locales informaron que hay varias personas heridas.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

A través de un tuit difundido en sus redes sociales, la policía señaló que ya han desplegado un operativo de prevención a través de una búsqueda metódica.

“Estamos en la escena de un tiroteo en la escuela secundaria de Timberview”, escribió el departamento de policía de Arlington.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz — Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021

Se indicó que un total de 2 mil estudiantes serán trasladados en autobuses escolares a un punto de reunión con sus padres, ello una vez que la escuela esté completamente segura.

Por medio de un video difundido en redes sociales, se observa cómo los alumnos intentan resguardarse inmediatamente que estalla el primer balazo.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Durante una conferencia de prensa en la zona, el departamento de policía indicó que, hasta el momento, se conoce que resultaron lesionadas cuatro personas derivadas del tiroteo. Se detalló que de las víctimas había una mujer embarazada, dos estudiantes y un profesor de la escuela secundaria.

La mujer herida recibió atención médica dentro de una ambulancia, por lo que no fue necesario su ingreso a un hospital, señalaron las autoridades.

Se precisó también que el tiroteo inició como un pleito entre compañeros, cuando uno de ellos extrajo de su mochila un arma de corto alcance y comenzó a disparar.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Al corte de las 13:20 hrs. la policía de Arlington informó que el joven identificado como Timothy George, principal sospechoso de ser autor del tiroteo, ya ha sido detenido sin incidentes.

A través de un comunicado se informó que el joven de 18 años de edad es acusado de múltiples cargos de asalto agravado con arma de fuego.

Previo a su detención se informó que el joven intentó escapar de la escuela a bordo de un Dodge Charger 2018 con placas PFY-6260.