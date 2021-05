En un mes cumplo 65 años y no me quieren vacunar: adulta mayor

Una de las adultas mayores que acudió esta mañana a la Universidad del Valle de México, externo su molestia debido a que no se le quiere aplicar el biológico, debido a que aún no cumple los 65 años.

"Lo que pasa es que los cumplo en un mes y ya me habían puesto la primera dosis, entonces ya no sé ni qué hacer", puntualizó.

Indicó que se le aplicó la vacuna Sinovac, y esto consta en el comprobante donde se certifica que fue inmunizada con el biológico.

Fotos: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

"Traigo todo, la papeleta, todo, pero ahorita me dicen que me tengo que esperar al grupo de menos de 65, que porque aun no los cumplo", expuso molesta por la situación.

Otros de los adultos mayores que se dirigen a la aplicación de la vacuna, verifican su papelería mientras que la kilométrica fila avanza, y pueden arribar a la UVM.