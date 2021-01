Esperamos que el PAN pueda salir unido del proceso: Vázquez

“Pues yo lo siento bastante tranquilo bastante regular sin problemas y bueno eso nos da la expectativa de que esto salga bien y que el PAN pueda salir unido a partir de este ejercicio democrático, es una fiesta democrática, la gente está votando libremente, no hay mayores señalamientos”.

Mario Vázquez, uno de los coordinadores de campaña de María Eugenia Campos, indicó que el proceso interno que se está realizando este día en las instalaciones del Centro de Convenciones, se está realizando de forma libre y sin señalamientos.

En cuanto a los hechos registrados por parte de un medio local, el cual se encontraba sondeando a los votantes, comentó que no tienen efecto y en todo caso podría tratarse de una empresa que pretendía adelantarse a los resultados.

“No tienen ningún efecto y yo creo que podría ser una empresa que estaría buscando adelantarse adelantar un poco el resultado, ni me extraña ni me alerta, me parece que está bien y si lo quitaron también”.

Por el momento desconocen el número de votantes que han participado en la elección interna del PAN, por lo que esperan tener un corte a la una de la tarde para poder tener un monitoreo del proceso.

“Nosotros estimamos que a las siete de la tarde la comisión organizadora estará anunciando resultados preliminares y nosotros estaremos donde estén ellos, me imagino que es en el Comité Directivo Estatal”.

