Exhortan regidores a continuar negociaciones en gasolinera del Platanito

El regidor por Morena en el Cabildo de Chihuahua, Rubén Castañeda Mora, señaló durante la Sesión de Cabildo que la empresa gasolinera que construye una estación de servicio en las inmediaciones del parque El Platanito, en la colonia Infonavit Nacional, ha amedrentado a dos personas al denunciarlas por despojó y agresiones, delitos que argumentó son inexistentes.

“Y les invito a no bajar la guardia, para dar el apoyo a los vecinos, exhortarlos a que sigamos atentos, y pendientes de este problema, y entrar a una revisión sobre cómo se otorgó esta licencia de suelo”, exhortó al cuerpo edilicio, al tiempo que reiteró una propuesta que presentó en días pasados, sobre analizar el cambio de uso de suelo de área deportiva y recreativa a comercial, y revertirlo, en beneficio de la comunidad.

Por su parte, la regidora Aracely Rocha, del Revolucionario Institucional, se sumó al exhorto y solicitó se turne una propuesta que dejó en junio de 2020, a comisiones, relacionada con el tema que expuso el regidor Castañeda

Así mismo, la regidora Martha Elena Vega, se sumó a la propuesta del regidor por Morena, y se manifestó enérgicamente contra quienes están amedrentando a vecinos –entre ellos adultos mayores-.

“No podemos permitir que ciudadanos honorables, que gente que más de 40 años ha vivido en esa colonia, sea abusada; de manera bastante violenta, está siendo oprimida. No lo podemos permitir y lo digo como representante de los ciudadanos de Chihuahua, que vine a defenderlos a ellos, no a ninguna empresa, ni a ningún gobierno. Por eso con mucho coraje, decisión, me niego a permitir que se haga presa a los vecinos del Platanito, de esta empresa.

Alcaldesa apelo a su sentido común, sé que están al tanto, que están buscando protección para ellos, pero no es suficiente, tenemos que tomar cartas fuertes en el asunto, me parece que todos los regidores que estamos aquí, es nuestra misión, la defensa de los ciudadanos”, expresó durante su intervención.

También solicitaron intervenciones para apoyar el tema los regidores Catalina Bustillos, Daniel Terrazas y Alejandro Moran, del Partido del Trabajo.

Para finalizar, la regidora Adriana Díaz Negrete, comentó que la administración y la Comisión de Desarrollo Urbano no ha dejado de trabajar en el tema, “nos preocupa y nos ocupa la situación. Es un tema entre particulares, que efectivamente, nosotros en la administración tenemos que ser un canal para poder llegar a una solución, había soluciones en nuestras manos, pero no hay voluntad de una de las partes al momento”, dijo.