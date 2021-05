Expresa Josefina Vázquez Mota su apoyo a Maru Campos

La senadora Josefina Vázquez Mota, expresó su apoyo a la candidata del PAN y PRD por la gubernatura, María Eugenia Campos, a quien le pidió mantener la unidad que la ha caracterizado y así evitar que siga creciendo el odio que se gesta desde el gobierno federal en el país.

La ex candidata a la presidencia de la República, calificó a Campos Galván como una mujer valiente que ha resistido embates y venganzas.

“Sé Maru que vas a dar unidad, porque no queremos más odio ni en México, ni en Chihuahua, porque ya no queremos políticos que convoquen al odio y a la división, estoy muy orgullosa de ti, porque tú no vienes con promesas, porque tú ya lo hiciste y demostraste que es posible; aquí está la próxima gobernadora del estado de Chihuahua, aquí está una mujer con fuerza, con experiencia y resultados, ahora queridas amigas y amigos nos toca a nosotros hacerla gobernadora”, reiteró Josefina Vázquez Mota.

Lo anterior durante la visita de María Eugenia Campos, al municipio de Camargo en donde refrendó su compromiso a los camarguenses que en su gobierno existirá una tarifa preferencial para ellos para el momento de pasar por la caseta así como tasa cero para los médicos y personal del sector salud.

Asimismo, dio a conocer que se está realizando el análisis presupuestal de una ampliación para el hospital de Camargo, así como el abastecimiento de medicinas y clínicas móviles para cuidar a las mujeres para detección temprana de cáncer y diabetes.

