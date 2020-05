“Fue impactante verla intubada, con oxígeno, con suero": Leticia Rodríguez

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, el IMSS reiteró el apoyo a la derechohabiencia en la Oficina de Representación Chihuahua para superar esta adicción, a través de terapias y servicios que brinda el Centro de Atención para las Adicciones, al tiempo que exhortó a la población a adoptar estilos saludables y llevar una mejor calidad de vida.

RECIBE EN TU EMAIL LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

La coordinadora auxiliar delegacional de Servicios de Prevención de la Salud de los Trabajadores IMSS, Rocío Chávez Gómez, detalló que lo único que debe de hacer el derechohabiente es comentar su intensión a su médico familiar para que lo canalice a este servicio, el cual no tiene ningún costo para el paciente.

Leticia Yolanda Rodríguez de Cervantes, derechohabiente del IMSS, compartió su experiencia sobre la decisión de dejar el tabaco, luego de ver las complicaciones de salud a las que se enfrentó una de sus amigas.

“Fue impactante verla intubada, con oxígeno, con suero. De ahí entendí que tenía que rectificar: tenía que dejar de fumar”, recordó.

Para ella fue determinante verla hospitalizada, debido al consumo excesivo del cigarro: “me impactó mucho ver su color de piel; tenía una palidez como si tuviera muerta. Los médicos me dijeron que levantara mis antenas, porque me podía pasar exactamente lo mismo si yo seguía fumando”.

“En ese momento me vino cayendo el 20: mi amiga tiene marido, hijos que ven por ella, y yo no tengo a nadie. Así que tome la determinación de tirar la cajetilla que traía en mi bolso. Ahora, ya tengo cuatro meses sin fumar”, agregó con una sonrisa de satisfacción, quien a los 74 años de edad tomó la determinación.

Para Leticia esa fue la mejor decisión que pudo tomar: “ahora puedo saborear la comida, mi casa, mi ropa y mi cabello huelen bonito. Pero lo más importante, es que, física y anímicamente me siento mucho mejor”.

Entre las cosas negativas que le generaba el consumo de tabaco, recordó que éste suplía el alimento: “desde que dejé de fumar, me alimento sanamente, hago mis tres alimentos al día y me siento muy bien; camino mejor, dejé de roncar y respiro mejor”.

Afirmó que antes le faltaba oxígeno y se sentía cansada, pero ya no, ahora camina con normalidad y espera mejorar conforme pase el tiempo y su cuerpo continúe la desintoxicación.

Con esta experiencia, Leticia exhortó a la población a dejar de fumar por salud y por el bien de la economía personal.

“Los que siguen fumando, quiéranse tantito. No voy a mentirles y decirles que no lo extraño, pero para mí el ejemplo de fue mi amiga fue contundente y no me gustaría verme así. Yo les recomiendo que dejen de fumar; además, haciendo cuentas, el cigarro cada día está más caro. Yo rompía el cochinito para poder comprar la cajetilla y ahora no sufro por eso”, aseguró.

Finalmente, hizo hincapié en tener fuerza de voluntad para dejar esta adicción, sobre todo ahora que existe el riesgo de contagio por COVID-19, que en fumadores representa un mayor riesgo.





Te puede interesar:

Local Deberán continuar al 50% camiones urbanos





Local Podrían estar relacionados por ataque contra escolta del Director de la Policía Municipal





Deportes Varios eventos cancelados y otros aguardan el banderazo