Atienden reporte de tala ilegal en Moris; cortaron pinos en siete hectáreas de bosque

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que en un operativo en conjunto con fin de responder a una denuncia de tala ilegal en la zona serrana en el Municipio de Moris, encontrando que se había realizado corte de pino en aproximadamente siete hectáreas de Bosque.

Lo anterior en un operativo en conjunto donde participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), junto con personal de Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), SEDENA y Guardia Nacional.

Se contó con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la Mesa de la Ciénega, seccional de El Serruchito, en el municipio de Moris, donde se atendió el reporte de tala.

Fue en esta zona donde encontraron pruebas del derribo de pinos sobre la falda de un cerro en aproximadamente siete hectáreas de bosque, coincidiendo con los reportes.

Foto: Cortesía FGE

Las acciones se extienden por los municipios enclavados en la Sierra Tarahumara para inhibir la comisión de hechos delictivos y brindar seguridad, así como atender los reportes de la tala ilegal y el robo de ganado.

Aunque el operativo fue principalmente en el municipio de Moris, se llegó también a las comunidades de El Rebaje y Sierra Oscura del municipio de Uruachi.

Para investigación se realizaron recorridos de vigilancia, en carreteras, brechas y caminos vecinales, asimismo se visitó la localidad de Campo Americano para atención a una denuncia de robo de ganado, donde se aseguró un arete.

Se llevaron a cabo revisiones de vehículos para cerciorarse que no cuenten con reporte de robo y que no estén siendo utilizados para transporte de droga, registraron también que las personas no tengan órdenes de aprehensión o porten armas de fuego.

Por último, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente se mantendrán en esta región del estado con la participación de todas las fuerzas del orden.