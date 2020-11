Hacen hasta 700 pruebas PCR diarias

Hasta 700 pruebas al día se practican en el estado, con la finalidad de detectar el mayor número posible de personas contagiadas con el SARS-CoV-2 y tratar la enfermedad del Covid-19 de manera oportuna, informó el subdirector de Epidemiología, Gumaro Barrios Gallegos.

El médico señaló que estas pruebas se llevan a cabo cuando los médicos determinan que la persona tiene varios síntomas relacionados con la enfermedad, pero además, se lleva a cabo en un tiempo determinado para evitar falsos positivos, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no practicarse la prueba si no es prescrita por un médico.

Las muestras de diagnóstico reportadas por el Laboratorio Estatal al día de ayer, fueron 183 en un día y acumuladas 26 mil 643; en otros laboratorios 723, y acumuladas 69 mil 008. El total de pruebas en las últimas 24 horas fue de 906, mientras que las acumuladas fueron 95 mil 651.

El epidemiólogo hizo hincapié en la importancia de no practicarse pruebas si esto no es prescrito por un médico, mucho menos cuando no hay síntomas que indiquen la presencia de la enfermedad.

Señaló que para las pruebas se debe tomar la muestra en un momento preciso que sólo un especialista de la salud puede determinar, pues de lo contrario las pruebas pueden dar falsos negativos y la salud de la persona se puede ver afectada posteriormente.

Añadió que esta recomendación se hace también dentro del llamado a la responsabilidad de cada ciudadano, pues con el uso correcto de las herramientas, en este caso las pruebas, se puede evitar que el número de pacientes en hospitales siga en ascenso.

¿QUÉ ES LA PRUEBA PCR?

La prueba comienza con la recolección de fluido nasal o de la garganta con un hisopo.

El hisopo se coloca en una solución líquida ácida que ha sido calentada a temperaturas muy altas (132.8oF / 56oC)

Esto provoca que la cubierta del virus del SARS-CoV-2, se rompa exponiendo su ARN viral.

Luego, se amplifica el ARN cientos de millones de veces para hacer que el virus sea detectable.

Una prueba positiva nos indica que se ha encontrado material genético del virus y que la persona se encuentra cursando con una infección activa.

