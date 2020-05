Harán adjudicaciones y contratos sin licitación

“Yo creo que no es difícil, aún estando en contingencia, que se puedan cumplir con las reglas y normas mínimas que se establecen”, dijo Miguel Ángel Colunga Martínez, coordinador de los diputados de Morena en Congreso del Estado, acerca de que el Estado y los municipios podrán realizar contratos y adquisiciones para atender la emergencia, sin licitación ni requerimientos legales.

Dio a conocer que el Congreso del Estado facilitó a los ayuntamientos para que adquieran créditos baratos y accesibles a través de Banobra, con el propósito de que el dinero de las participaciones normales -que por lo regular los municipios lo destina para infraestructura y obra-, lo usen para las contingencias sobre todo sanitarias y algunas contingencias económicas.

En este sentido explicó que cada ayuntamiento tiene una asignación de recursos, monto por el cual puede solicitar un crédito. Banobras ya lo tiene definido de acuerdo a las participaciones de cada municipio.

Pero en cuanto a que pueden contratar obra sin licitación no está de acuerdo, consideró “que debe haber reglamento, independientemente de que estemos en contingencia sanitaria o económica”, argumentando que normalmente las inversiones traen sus reglas de operación y ya tienen definidos mecanismos.

“Yo creo que no es difícil, aún estando en contingencia, que se puedan cumplir con las reglas y las normas mínimas que se establecen para no llegar al extremo y caer en una situación de descontrol, o de que pudieran haber riesgos de que no haya transparencia, y en determinado momento no se pudieran rendir cuentas”, expuso el legislador, quien apuntó que por encima de todo se debe cuidar la transparencia y la rendición de cuentas.

“Lo que sí es que autorizamos a los municipios para que puedan contratar esos créditos con Banobras para que hagan la obra cotidiana que tienen que hacer y que el dinero que tenían destinado para eso lo usen para temas de salud y de sostenimiento económico o ingresos de algunas familias con programas alimentarios”, abundó.

Por su parte, Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, dijo no extrañarle este tipo de conductas corruptas de los gobiernos panistas y algunos priistas, en cuanto a comprar y adjudicar todo sin necesidad de licitaciones, asegurando que es una práctica que han venido realizando, pero que ahora “abusan” de la contingencia para efectuar este tipo de malas prácticas.





