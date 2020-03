Hasta 4 mil pesos cuesta tratarse en hospitales privados

El costo de internamiento en un hospital privado en la ciudad oscila entre los 3 mil y 4 mil pesos por noche, dependiendo el tipo de servicio que requiera el paciente, cantidad de medicamentos y estudios a realizar, de acuerdo a un sondeo hecho en clínicas y hospitales.

En el caso específico de síntomas de coronavirus, las personas primero son enviadas a las unidades médicas estatales, para que se haga una evaluación, y de ser necesario la prueba del coronavirus, y una vez realizado esto se determina el traslado.

En el caso de enfermedades respiratorias, lo que una persona ocupa mínimamente además del hospedaje, es medicamento desinflamatorio, antibiótico y suero intravenoso, y por este padecimiento, una persona permanece internada entre tres y cinco días, es decir, hasta 20 mil pesos, pero además se pide un depósito del 10% a los familiares.

Cabe señalar que México se encuentra entre los países más caros de América Latina, al menos un 40% por arriba del promedio de la región, aseguró la multinacional mexicana Health Digital Systems (HDS) esto en la mayor parte de las entidades, sin embargo se estima que Chihuahua es uno de los estados más costosos.

Por otra parte, el otro grave problema, lo señala el Inegi, en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, donde se señala que 32.6 millones de trabajadores mexicanos no contaron con acceso a los servicios de salud.

Es decir, que dos de cada tres personas con actividad productiva carecen de seguridad médica, toda vez que más del 50% de su fuerza laboral es empleada en la economía informal.

Simplemente, y sin llegar a una hospitalización, una persona debe desembolsar al menos 400 pesos para un tratamiento por resfriado, gripe o alguna infección respiratoria, esto previendo que se trate de un tratamiento genérico, además de la consulta médica.

Los precios oscilan, en el caso de desinflamantes como el ibuprofeno, entre 50 y 100 pesos, un antibiótico que no cuesta menos de 200 pesos, algún tratamiento para elevar las defensas que tendría un costo de 100 a 150 pesos, con lo cual ya se tiene el gasto de 400 pesos.

La consulta por particular es muy socorrida, dado que en los servicios médicos con los que puede contra una persona, no es fácil que se atienda rápido por una enfermedad no considerada como grave, ante lo cual las personas optan por atenderse por medio de un médico privado, aunque esto tenga un alto costo.

Por último, es importante recordar que ante la sospecha del coronavirus se debe acudir a las unidades médicas públicas, para que se haga la revisión por el personal capacitado y se decida o no, si es necesaria la prueba del coronavirus.