Impartirá conferencia astronauta mexicano

El doctor Rodolfo Neri Vela, quien se destaca por ser el primer astronauta mexicano, impartirá la conferencia magna ‘Vuelta al mundo en 90 minutos’, en el marco del congreso académico Innovation 2020 del Instituto Tecnológico de México, campus Chihuahua, el próximo viernes 13 a las 12:30 horas en el Auditorio del Centro de Creatividad e Innovación.

El doctor Neri Vela participó en la misión STS-61-B, en la que permaneció durante siete días en el espacio, a bordo del transbordador espacial Atlantis, en noviembre de 1985.

Desde entonces, ha escrito una serie de libros, de temas científicos, y también en un lenguaje más comprensible para todos los lectores, especialmente los niños. Entre ellos se encuentran El pequeño astronauta, publicado en 1987; The blue planet, en 1989; Satélites de comunicaciones, en 1991; Twenty thirty five: Emergency misión to Mars, en 1991; Vuelta al mundo en noventa minutos, en 1992; Líneas de transmisión, en 1999; y Comunicaciones por satélite en el 2003.

De su libro publicado en 1992, Vuelta al mundo en noventa minutos, lo ha adecuado a una conferencia que imparte a estudiantes de diferentes grados académicos, y que los alumnos del Tec de Chihuahua podrán disfrutar este viernes. La entrada es con cupo limitado, y deberán acreditar su participación en otras actividades del Innovation 2020, como registrar en su carnet cuatro sellos de dos conferencias, un taller y una visita.

Con esta conferencia se cerrará la Semana del Congreso Académico Innovation 2020, en la que también se presentarán Finanzas para no financieros, La religión de los datos, Emprendimiento como estilo de vida, Ingeniería en materiales de la industria aeroespacial, Innovación en forma de pelota, Eficiencia energética, Empresas felices, empresas exitosas, entre otras.

Además se realizarán visitas a plantas industriales como Resideo, Manufacturas de Chihuahua; Idea, Ingeniería en Diseño Eléctrico y Automatización; Cimav (Centro de Investigación en Materiales Avanzados de Chihuahua); y Foxconn, FJM México Industry. En los talleres se realizará el de Arduino Básico, Introducción a la Programación Lenguaje C, Electrónica Básica, Inteligencia Emocional, Introducción HTML, PLC, Programación en Python, Raspberry PI, y más.

