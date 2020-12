Importante no relajar las medidas de prevención contra el Covid-19

El doctor Jesús María Aroña Serrano, vicepresidente del Colegio Chihuahuense de Médicos Familiares A.C. y que pertenece al Colegio de Médicos de Chihuahua, fue el invitado de la última sesión del año 2020 de Pláticas con tu Médico, que presenta El Heraldo de Chihuahua, en la que urgió a la población a no relajar las medidas de prevención y privilegiar la seguridad de los familiares con mayor edad, respetando su aislamiento.

Entrevistado por el doctor Roberto López Segura, secretario de Actas del Colegio de Médicos de Chihuahua, el doctor Aroña mencionó que al no tomar la sana distancia, no lavarse bien las manos, que no usen bien el cubrebocas en una reunión familiar, se incrementa el riesgo de contagio, porque se tiende a relajar las precauciones al interactuar con su círculo en espacios cerrados.

“En una reunión familiar, es mayor el contagio en espacios cerrados, porque relaja uno las medidas al estar con la familia, generalmente, está uno en la cocina, en la tranquilidad, contribuye más a cometer un error y llegar a contagiar, porque no sabemos de dónde vienen nuestros familiares. Debemos ser conscientes, guardar la calma, y poner en el menor riesgo posible a nuestras familias”, exhortó.

Al explicar el origen del Covid-19, refirió que el virus cayó de sorpresa, y que en un inicio, no se sabía su procedencia ni cómo se transmitía, sino que conforme se fueron sucediendo los contagios se descubrió que provenía de China.

“Ahora estamos con la incertidumbre de lo que está en Reino Unido, una cepa que es diferente, no tan mortal, pero con mayor contagiosidad que el virus anterior. Su origen desde China ha venido expandiéndose desde allá. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades de Salud se percataron y declararon la pandemia, en cuanto vieron su propagación tan rápida, tan fácil, a nivel mundial”, expuso.

Ante la fácil diseminación y el desafortunado número de personal médico que ha perdido la vida por esta causa, señaló que el contagio entre los héroes de la salud se debe a muchos factores, entre los cuales se puede atribuir a falta de cuidados a momentos de cansancio en los que se baja la guardia, la calidad del equipo de protección personal, entre otros.

“Son varios factores, no podemos tipificar que sólo hay una razón. La gran mayoría de los médicos que he conocido han perdido la batalla y ha sido en la batalla misma. Hubo comentarios y declaraciones atribuyendo que era por una falta de conciencia, que había sido en zonas de diversión de convivencia, no. Está fuera de lugar; donde se contagian más es donde está el virus, en los hospitales, las clínicas, las unidades, donde está uno y permanece el mayor tiempo de su vida cotidiana, porque aquí es donde laboramos, en las instituciones. Indiscutiblemente, aumenta el riesgo para contagiarnos”, finalizó.

