Indígenas ganan amparo de protección contra Covid-19

Asociaciones civiles indígenas locales se unen y piden apoyo a la ciudadanía para llevar comida a sus hermanos de la Sierra que no tienen qué comer.

Rigoberto Aguirre, representante de la asociación civil Francisco Villa, es uno de los encargados de esta labor de apoyo a todos los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara, así como los asentamientos en la ciudad de Chihuahua, con la intención de solicitar a la ciudadanía en general el apoyo de arroz, frijol, lentejas o de cualquier cosa que sirva para llevar despensas a sus hermanos rarámuris.

Apostados en la Plaza de Armas piden la colaboración de la sociedad de Chihuahua, ya que aunque las autoridades de Gobierno han enviado algunas despensas, éstas no son suficientes para que los pueblos sobrevivan.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

También César Sánchez, colaborador de estas acciones, quien se encuentra en el lugar en apoyo a la vulnerabilidad de los indígenas, mencionó que aunque hay apoyos de los gobiernos Municipal y Estatal no son suficientes, ya que no sólo es en la ciudad, sino en la Sierra y en todos los asentamientos indígenas que hay en la capital, la pandemia al parecer durará mucho más de lo previsto, y así de esta manera tratamos de ayudar a nuestros hermanos indígenas, por ello estamos aquí y hacemos un llamado a la ciudadanía para que les lleven algo de despensa y reunir la mayor cantidad de comida. Asimismo mencionó que a muchos tarahumaras que están en la ciudad y no tienen un domicilio estable, cuando acuden a solicitar el apoyo les piden credencial de elector y no cuentan con ella por su naturaleza.

Esperemos que la sociedad se sensibilice y nos ayude a ayudar para llevar que comer a nuestros hermanos indígenas, pues el 90% vive al día.

