Integran el capítulo estatal la CMDH

En México la ley no es eficaz, el Estado de Derecho está sobrepasado y los legisladores sólo se dedican a crear delitos y penas, pero no se atienden los problemas de fondo, como por ejemplo la violencia contra las mujeres en su modalidad de feminicidio donde las penas más altas e incluso la pena de muerte no va a resolver la problemática, aseguró el doctor Abel Flores Ramírez, presidente del consejo de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.

En el marco de la visita a esta ciudad para la conformación del capítulo Chihuahua, detalló que si bien están en contra de la violencia contra las mujeres, les parece que el paro nacional al que se ha convocado es sólo una llamado de atención para que la ley sea más eficaz para que en el país haya una verdadera democracia donde los 3 poderes trabajen de manera independiente en beneficio de la sociedad y que la sociedad participe de manera activa, ya que sólo de esa manera se logrará la atención a los problemas que actualmente se viven.

El abogado Gilberto Mendoza García será el presidente del Capítulo Chihuahua, quien actualmente trabaja en su conformación, por lo que se realizó el primer Foro de Derechos Humanos de la Niñez, en el cual se dio a conocer los objetivos de la asociación civil y se invitó a las personas interesadas a acercarse. Entre los integrantes se encuentran: el licenciado Carlos Rivera, el doctor Roberto Contreras, el psicólogo clínico Mario Peña, el licenciado Manuel Payán y la ingeniero biomédico Mariel Guzmán.

El doctor Abel Flores Ramírez señaló que la Comisión Mexicana de Derechos Humanos es el primer organismo que nació para el estudio de los derechos humanos, incluso dos años antes de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nace bajo iniciativa del abogado mexicano Ramón Sánchez Medel, quien a raíz de la dolarización de la banca se dio cuenta que no había un contrapeso para el Estado y estuviera en defensa de los empresarios que perdieron sus inversiones.

Desde 1988 viene haciendo trabajos en defensa de derechos humanos, siendo unos de los principales la defensa de la democracia y los derechos políticos electorales. Convirtiéndose en especialistas en el tema de justicia electoral, “creemos que del desarrollo del país, tanto económico como certeza jurídica o mejores leyes, va a ser a través de mejores leyes, creemos en la democracia”.

Ante ello se busca conformar el capítulo Chihuahua, en el país hay 8 capítulos, entre ellos Estado de México, Morelos, Guanajuato, Zacatecas y Puebla, por mencionar algunos. En el plano nacional se han logrado varias reformas, pues desde 1994 al ser observadores electorales ha podido impulsar reformas importantes, por ejemplo señalaron que el Tribunal Electoral debería tener independencia.

En cuanto al tema de las mujeres, señaló que la comisión no está en contra del paro, sin embargo advierten que puede generar una polarización en la sociedad, ya que no se trata de quién es más importante si los hombres o mujeres, sino trabajar en conjunto, “hay que afrontar el problema en conjunto y el problema de fondo es que la ley no es eficaz”.

Mencionó que existe un estudio de transparencia internacional donde los países con menor corrupción son los que tienen mayores ingresos económicos y desarrollo económico, pero en esos lugares la certeza jurídica es más efectiva, mientras que en países en subdesarrollo la democracia está dominada. Si tratamos de fortalecer la democracia significa que los 3 poderes sean autónomos para fortalecer el Estado de Derecho.

Acotó que el Estado de Derecho en México está debilitado, al grado de que en algunos estados se habla de un Estado fallido, por ejemplo en Tamaulipas y Guerrero no están haciendo su trabajo los poderes. “Si nosotros queremos que hayan menos feminicidios debemos fortalecer el Estado de Derecho a través de acciones, con un mejor Legislativo que genere mejores leyes, ya que hoy en día se dedican a generar delitos y penas; en Juárez hubo muertas y México fue a una Corte Interamericana y lo sancionaron, se les ocurrió hacer un tipo especial con una pena más alta, pero no implica que se dejen de cometer estas fechorías”.

Enfatizó que el paro está bien, pero se requiere que la ley sea más eficaz con un sistema de derecho fuerte, donde se sancione a las personas, que las policías hagan su trabajo, que se investigue bien, que no se fabriquen culpables, y realmente los victimarios sean castigados.

Afirmó que los mejores abogados se van a la vida privada debido a que el sueldo es deficiente, la carrera profesional de los ministerios públicos es mal pagada, en promedio al mes ganan 20 mil pesos por un trabajo muy arduo, difícil y complicado. Al año puede tener mil asuntos, mientras que en Estados Unidos un ministerio público federal puede tener 10 asuntos al año.

Ante ello se pronunció por implementar políticas para profesionalizar el sistema y garantizar la efectividad de la ley. Son propuestas a largo plazo que a ningún político le interesa al no redituarle, es necesario aplicar acciones a largo plazo. Por lo que dijo que es necesario que como sociedad civil se le brinde continuidad a los proyectos, por lo que invitaron a la sociedad a participar.

El arranque de actividades en Chihuahua se hizo con un foro enfocado en la niñez, parte de la población que se encuentra vulnerable. El presidente fundador en Chihuahua enfatizó que se enfocarán a crear sinergia con los tres poderes de Gobierno y organismos de la sociedad civil a fin de impulsar políticas públicas en beneficio de la población infantil. “Buscamos alzar la voz y crear oportunidades”.

