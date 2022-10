Aumentan los pozos agrícolas en el acuífero Jiménez-Camargo

De julio del 2021 a octubre del 2022 aumenta la cantidad de pozos para uso agrícola en el acuífero Jiménez-Camargo, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Chihuahua.

Informes de Conagua revelan que desde el mes de julio del año 2021, a octubre de 2022, se registró un aumento de 15 pozos y aprovechamientos nuevos de agua en el manto acuífero, Jiménez-Camargo, que actualmente es uno de los más explotados en la región sur del estado de Chihuahua.

Derivado de una solicitud de acceso a la información de la Conagua, delegación Chihuahua, contestada con fecha del 30 de julio del 2021, expresaba que para ese entonces, el número de pozos agrícolas registrados en dicho acuífero era de mil 997.

Así mismo, datos de la Comisión delegación Chihuahua indican que hasta el pasado lunes 10 de octubre del 2022, se tienen registrados un total de dos mil 12 pozos en el manto freático Jiménez-Camargo

Por lo anterior, en base a la comparativa, la cantidad de aprovechamientos de agua aumento 15 más.

Pese a que, en el año del 2013, mediante ocho acuerdos de carácter general, firmados por el Ejecutivo Federal, se suspendió provisionalmente el libre alumbramiento de aguas en todo el territorio nacional, donde se incluye al acuífero Jiménez-Camargo; sin embargo, se siguen registrando perforaciones en los pozos.

Mediante un decreto fechado el 25 de agosto del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció; "Una veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas subterráneas en la región de Jiménez, que comprende parte de los Municipios de Camargo, Jiménez, Villa López, Allende, Zaragoza y San Francisco de Conchos, del Estado de Chihuahua".

Así mismo, dentro del mismo documento publicado en el DOF, se llega al “Acuerdo general por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 18 acuíferos que se indican", publicado el 5 de abril de 2013, a través del cual, en la porción no vedada del acuífero Jiménez-Camargo, se prohíbe la perforación de pozos, la construcción de obras de infraestructura o la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por objeto el alumbramiento o extracción de las aguas nacionales del subsuelo, así como el incremento de volúmenes autorizados o registrados.

Mientras tanto, según datos de Conagua, existen dos mil 12 pozos para la agricultura, mientras que para uso público-urbano, sólo hay 796 pozos.

Cabe mencionar que el acuífero Jiménez-Camargo, con clave 0832, abarca una superficie de nueve mil 947 kilómetros cuadrados, el cual es comprendido por los municipios de Jiménez con un 22 por ciento; Coronado con 18.6 por ciento; Allende el 18 con ciento; López el 13.1 por ciento; Camargo el 12 por ciento; Matamoros el 8.1 por ciento; San Francisco de Conchos el 6.2 por ciento; Saucillo el uno por ciento y La Cruz el uno por ciento.

Además, cuenta actualmente con un déficit de 192 millones 139 mil 930 metros cúbicos anuales, privilegiando el agua para la agricultura, antes que la de uso público urbano.