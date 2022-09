Niveles del río Florido sobrepasan puente en Villa Coronado

Ante el crecimiento del río Florido, al menos cuatro afluentes de agua se han desbordado, refiere el director de Protección Civil del municipio de Coronado, Gerardo Durán.

En lo que respecta al río Florido que pasa cerca de la cabecera municipal, actualmente se encuentra desbordado, llegando el agua a cubrir el puente vial.

Así mismo, el titular de Protección Civil de Coronado expresa que al menos otros dos ríos se encuentran ya desbordados, siendo el de La Chona y El Carmen.

Tras el desbordamiento de los tres cauces exhortan a la población a mantenerse lejos de los cuerpos de agua; de no ser necesario, no trasladarse a otras comunidades; no jugar en las corrientes de agua y mantenerse alerta ante la llegada de más agua.

