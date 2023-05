Desfogue exprés: procesa Texas a miles de migrantes en 24 horas

EL PASO.- A horas de que se terminara el Título 42, autoridades estadounidenses —particularmente las texanas— pusieron el acelerador al procesamiento de migrantes para despresurizar la presencia de miles de personas que esta semana se agolparon en dos puntos del muro fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso.

Los cientos que aún ayer permanecían en el lugar, mantenían una postura persistente de no movilizarse, aún y cuando este miércoles la puerta 40 del muro fronterizo quedó cercada y con la presencia de elementos de la Guardia Nacional de Texas.

También te puede interesar: ¿Cuáles son las diferencias entre el Título 42 y Título 8?

En el mismo sentido de urgencia por parte de las autoridades de aquel país, en la ciudad de El Paso invitaron desde el martes a cientos de migrantes que ingresaron de manera ilegal y pernoctaban a los alrededores de la iglesia del Sagrado Corazón, a que pasaran de manera voluntaria su proceso para obtener la posibilidad de una cita con jueces migratorios.

El miércoles, a un día del final de la controversial medida sanitaria, por el lado de la frontera de Ciudad Juárez se pudo observar un flujo continuo, que disminuyó muy poco en algunos momentos cuando aparecía la Patrulla Fronteriza y recibía grupos de hasta 50 personas por la puerta del muro fronterizo 40.

Los militares texanos llegaron a bordo de dos jeeps militares, una vagoneta y otra troca blanca y de inmediato cerraron los costados de la puerta 40 para negar cualquier acceso a personas en situación de movilidad, también se vió el resguardando de patrullas de agentes estatales denominadas trooper y de la Border Patrol.

Foto: EFE

Aunque el movimiento de elementos estadounidenses de seguridad se incrementó exponencialmente desde el lunes, eso no pareció importar a los migrantes, quienes cortaron el alambre de púas para hacer una entrada exactamente en medio del resguardo de los militares texanos, por donde entran nuevos extranjeros y los que esperan bajo el sol, salen a conseguir agua y comida a una tienda de conveniencia que se ubica en el bulevar Carlos Villarreal Torres y Cuatro Siglos.

Juárez Disminuye número de migrantes en las puertas 40 y 42 en Juárez a horas del fin del Titulo 42

En el área de la puerta fronteriza 42, también la Patrulla Fronteriza agilizó la entrada de migrantes, pues estas personas están a casi kilómetro y medio de la tienda para conseguir algo de beber, incluso comentaban que había mujeres a punto del desmayo por la falta de comida y agua, pues las autoridades de Estados Unidos los tienen en filas bajo las altas temperaturas.

En cuestión de cantidades de personas, se apreció que las filas pasaron de los miles a los cientos en el transcurso del martes al miércoles, sin embargo, siguen llegando familias para cruzar el río Bravo y unirse a la fila para alcanzar el sueño americano.

Roberto es un venezolano que concedió hablar con periódico El Heraldo de Juárez y contó que ninguna de las personas que ya están de lado estadounidense se darán por vencidas y quienes están llevando las consecuencias son los niños y niñas que llevan toda la mañana en el sol.

Desaparecen de las calles

El martes por la tarde, autoridades acudieron a los alrededores del Sagrado Corazón, ubicado en el Segundo Barrio de El Paso, donde se encontraban casi mil migrantes que ingresaron de manera ilegal, para que se entregaran a la Patrulla Fronteriza de manera voluntaria con la promesa de otorgarles una cita con un juez migratorio, que no es el mismo que el permiso I-589 para solicitud de asilo, pero que logró convencer a la inmensa mayoría.

Uno de los migrantes que se encontraba en la zona comentó que el proceso es muy rápido, casi exprés: hacen las huellas, datos personales, biométricos, todo en un solo trámite.

Migrantes esperan junto al muro fronterizo en Ciudad Juárez / Foto: Francisco Servín | El Heraldo de Juárez

El migrante explicó que cada caso es valorado de manera independiente con entrevistas, sin embargo, lo más que tardan es una hora, “Los primeros que están pasando son mujeres con niños, pero aún así a todas las personas las tratan por igual”, dijo Javier, quien también pernoctaba en el Sagrado Corazón de Jesús.

Comentó que las personas que tienen familiares o patrocinadores les dan una hoja con la fecha y lugar con su cita, para que puedan ir con ellos, mientras a quienes no tienen una dirección se les ofrecen albergues, incluso de otras ciudades.

Antes del mediodía, comenzaron a pasar barredoras limpiando la zona que quedó desierta, pues los migrantes voluntariamente atendieron al llamado de entregarse a la Patrulla Fronteriza, si acaso quedarían menos de 20 personas.

Frontera no se abrirá

Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), explicó públicamente el levantamiento del Título 42 —acción implementada durante la crisis de la pandemia del Covid-19— y reiteró nuevamente que los indocumentados no deben hacer caso a los contrabandistas.

El secretario de DHS hizo un llamado a los extranjeros para que no se dejen engañar por los contrabandistas, pues recalcó que la frontera no estará abierta al terminar el Título 42, finalmente todos serán expulsados, de no ser elegibles para el asilo político.

Juárez Cubanos esperan que EU les de asilo político a horas de expirar el Título 42

Indicó, que las leyes de migración ya deben ser actualizadas y llamó al Congreso para que trabajen en eso, además de que pidió que se autoricen más recursos para controlar el flujo migratorio.

En otro dato que informó en la conferencia que ofreció ayer, dijo que desde el inicio de la pandemia se han procesado y expulsado a dos millones 800 mil personas extranjeras. El funcionario dijo que está acción de expulsar a extranjeros quedan exentos los niños, por lo que sólo son adultos los que regresan a México.

Expulsarán hasta 250 migrantes al día

Óscar Ibáñez, representante de la zona norte de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, comentó que a partir de hoy las autoridades estadounidenses deportarán hasta 250 migrantes diariamente por Ciudad Juárez,

“La repatriación se va a hacer solamente en cuatro puntos de la frontera, de cuatro nacionalidades que son Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba que acordaron Estados Unidos y México, el resto de los países sí se van a regresar a su lugar de origen”, externó el funcionario.

La deportación de los migrantes será en forma inmediata por vía aérea, y el resto de los detalles correrán a cargo del Instituto Nacional de Migración por medio de los operativos que habrá de implementar en esta ciudad fronteriza.

Juárez Se prepara Texas con helicópteros y 10 mil soldados para el fin del título 42

Ibáñez Hernández, resaltó que: “No se quedan en Juárez, inmediatamente los van a transportar para que no se queden en la frontera”; esta medida ayudará a desahogar el tránsito que se está dando de los migrantes en la ciudad.

Se contempla que esta cantidad de migrantes representan un cuarto de los mil extranjeros que serán repatriados bajo el Título 8 que estará vigente a partir del 12 de mayo, una vez que concluya el Título 42.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Las deportaciones se harán diariamente y serán únicamente para quienes provengan de los cuatro países antes mencionados, lo demás irán directo a su lugar de origen.

Hasta el momento se desconoce dónde permanecerán los retornados por Ciudad Juárez, ya que las instalaciones fueron cerradas tras el incendio que cobró la vida de 40 personas migrantes.

Finalmente, Ibáñez Hernández, aseguró que la dependencia federal continúa trabajando a pesar que disminuyó el número del personal en esta ciudad a falta de instalaciones donde estar dándole seguimiento a los trámites.