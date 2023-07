Detienen a tres adultos y cuatro menores por portar armas en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal reportó el distintas intervenciones la detención de personas armadas.

En total fueron siete los hombre y mujeres puestos a disposición de las autoridades por el delito de portación de armas.

La primera detención se llevó a cabo cerca de la 1:45 horas, en colonia Mezquital, donde fue ubicado a un menor de 16 años, identificado como N. G. A. R.

El ahora detenido circulaba en una motocicleta portando un arma .9 milímetros, en la vía pública.

Cerca de las 2:22 horas, seis personas fueron detenidas en calles del fraccionamiento Haciendas Universidad.

Los agentes los interceptaron cuando circulaban a bordo de un vehículo Ford Mustang de color rojo.

Ahí se llevó a cabo la detención de Jorge Armando P. S., de 43 años de edad, Rubí Lizeth G. R. de 41 años y Ashley Marilyn, de 19 años, así como se aseguraron a los menores L. D. G. H., de 17 años, M. D. C. P., de 16 años de edad, e I. N. C. C., de 17 años.

Los detenidos llevaban:

- Un arma tipo fusil abastecida con 30 cartuchos útiles calibre .223.

- Un arma de fuego tipo subfusil abastecida con 18 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros.

- Dos cargadores, 38 cartuchos útiles de calibre .223 milímetros.

- 12 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros.

- 18 cartuchos útiles calibre .45 milímetros .

- 19 cartuchos útiles calibre .22 milímetros.

- 23 cartuchos útiles calibre .40 milímetros.

- 13 cartuchos útiles calibre 357 Magnum.

- 13 cartuchos útiles calibre .44 milímetros.

- 12 cartuchos útiles calibre 10 milímetros.

- 13 cartuchos útiles calibre .20 milímetros para escopeta.