Dialogará alcalde de Juárez para quitar vialetones del BRT

Luego de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, diera la orden a la Dirección de Vialidad de no multar por utilizar el carril confinado del BRT en el Eje Vial Juan Gabriel y del Boulevard Zaragoza, también solicitará al estado retirar, en conjunto, los vialetones que dividen el carril.

Lo anterior fue señalado por el presidente municipal durante una conferencia de prensa en el edificio del Ayuntamiento.

Indicó que el autorizar a los ciudadanos a utilizar el carril confinado, no es con el afán de dar molestias a nadie, solamente es para beneficio de la ciudadanía, ya que este no se está utilizando y sin embargo crea problemas de embotellamiento vial.

Indicó el alcalde que también buscará la Coordinación Estatal para utilizar las vueltas a la izquierda en esta ruta, pues actualmente están prohibidas.

Agregó que buscará platicar con funcionarios estatales para realizar esta acción, se va tomar tiempo para hacerlo porque todos debemos estar de acuerdo que es en beneficio de la ciudadanía.

Precisó que no existe mala intención y no invaden ninguna esfera de gobierno al determinar que no habrá multas a quienes circulen por el confinado de la Jilotepec, Eje Vial y Zaragoza.

En días pasados, el alcalde giró la instrucción de que se permita, a los ciudadanos, utilizar el carril confinado del BRT.

Esto, dijo en su momento, es con fin de evitar los embotellamientos viales, ya que este carril no se está utilizando puesto que el transporte, que circulaba por esa área, dejó de hacerlo.

Este transporte, que en un principio era muy utilizado por los juarenses, le quitó un carril al Eje Vial, lo que provocaba congestionamiento vial en las horas pico, señaló el alcalde.

