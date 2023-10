Docentes y padres de familia protestan en el PJF en Juárez por suspensión a entrega de libros

Las secciones 8 y 42 del SNTE, cientos de docentes, padres de familia acudieron a las oficinas del Poder Judicial de la Federación, para manifestarse y exigir que se les entreguen los libros de texto públicos de nivel básico.

Esta mega manifestación ocasionó tremendo tráfico vial por toda la avenida Tecnológico y calle Pedro Rosales de León, ya que instalaron carpas sobre la avenida.

Te puede interesar: Citan a audiencia a autoridades estatales por incumplir orden de frenar distribución de libros

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

Lo anterior, luego de revisar que Chihuahua es el único estado que aún no ha entregado los libros de texto gratuitos.

"Lo que estamos haciendo es manifestándonos de manera pacífica, para que sus niños tengan sus libros y no nos vamos a ir hasta que nos den respuesta positiva", comentaron oradores que dirigieron la manifestación uno de ellos con una máscara de luchador.

FOTO: Edgar García | El Heraldo de Juárez

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

Algunas escuelas tanto Federales como Estatales decidieron suspender clases, mientras que otras, sí acudieron normalmente.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Hubo personal docente, de preescolar, primarias, secundarias, telesecundarias, educación especial, maestros de la comunidad indígena todos de la SNTE 8 y 42.

Parral Secciones 8 y 42 del SNTE esperan indicaciones de posible paro en escuelas al sur del estado

"No vamos a dar ni un paso atrás, estamos aquí porque queremos que nos entreguen los libros es un derecho", gritaban los representantes de la SNTE.

Algunas de las frases eran "Libros sí, caprichos no", "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", "Que sí, que no, como Chihuahua no", "Los maestros luchan también educando" y en sus camisetas traían una leyenda: "Unos somos todos y todos somos uno".

Publicada originalmente en El Heraldo de Juárez