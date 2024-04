¿Dónde están los agentes de GN desaparecidos en Rancho Anapra? Esto sabemos del caso

La desesperación de los familiares de los dos agentes de la Guardia Nacional desaparecidos el 21 de febrero por no saber nada de ellos, ha llevado algunos a acercarse a la escena del crimen cuando es encontrado un cuerpo para saber si se trata de ellos.

Alejandro González González y Brandon Alexis son los agentes de la GN desaparecidos desde el 21 de febrero en la colonia Rancho Anapra, al poniente de Ciudad Juárez.

Luego del reporte, los familiares al ver que no había el interés por parte de las autoridades para buscarlos, realizaron sus propios rastreos en parajes desérticos de la zona poniente, iniciando desde el Boulevard Zaragoza, cerca de dónde tenían su domicilio.

Entre los recorridos también incluye el reparto de las pesquisas a automovilistas y pega de las mismas en postes de alumbrado público, pero a poco más de dos meses, no se sabe nada de ellos.

Inclusive la Fiscalía General del Estado Zona Norte ofreció una recompensa de 200 mil pesos por informes del paradero de los agentes, pero de igual forma, no se tiene datos para localizarlos.

Tan solo la mañana del martes uno de sus familiares de Alejandro González González llegó hasta el lugar donde fue dejado el cuerpo de un homicidio, envuelto en una cobija de color rojo, en la colonia Independencia.

Cargando a una bebé, la mujer quien dijo ser cuñada de David "El Ojitos" y pedía poder ingresar a la escena para ver el cuerpo y así confirmar o descartar que se trata de él.

Visiblemente alterada y con lágrimas en los ojos, imploraba por qué la dejarán pasar, sin embargo, por protocolos, no se le permitió el acceso al lugar donde fue dejado el cuerpo, al exterior de una vivienda.

"Tengo una corazonada, siento que puede ser él no sé por qué, pero yo lo soñé y quiero que me dejen verlo para acabar con esta angustia", repetía una y otra vez la mujer, quien no quiso dar su nombre.

Recordó que ya son dos meses sin que se tenga noticia de su paradero, lo que para ellos es desesperante, pero dijo que no se cansarán de buscarlo.

Luego de que los agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte terminaron de procesar la escena, la joven madre se acercó de inmediato con ellos para pedirles información, pero estos solo le pidieron que acudiera a sus oficinas, en el Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.

No hay interés por buscarlos: tío de la víctima

Raúl González, tío de Alejandro González, elemento de la GN desaparecido desde el 21 de febrero junto con otro compañero, señaló que no hay interés por parte de la institución en seguir buscando a los jóvenes.

Lo anterior, luego de que se han llevado a cabo diversas actividades por parte de la familia de Alex para tratar de ubicarlo, y a pesar de ello, los mandos de la GN no muestran interés en tratar de ubicar a los dos jóvenes ausentes.

Señaló que incluso algunos de los mandos que han visitado a la mamá de Alejandro han llegado a sugerir que los dejen ya de buscar, que lo más seguro es que los jóvenes se "pelaron" a Estados Unidos y que van a regresar por su propio pie.

El tío de Alejandro señaló que en varias ocasiones algunos de los mismos mandos de la GN han comentado que la investigación que ellos tienen en pie es demasiado básica, y están esperando resultados por parte de la FGE zona norte.

"Entonces quiere decir que ellos en realidad ya se desentendieron de la búsqueda, no los están buscando y están a la espera de los resultados que puedan ofrecer los elementos de la fiscalía", señaló González.

Destaco además que la familia de Alejandro ha tenido que invertir recursos propios en una serie de actividades, que han llevado a cabo a título particular, para tratar de ubicar a los jóvenes que en unas semanas cumplirán dos meses de haber desaparecido.

"El pasado sábado regalamos 400 botellas de agua a la ciudadanía, botellas que se pagaron con nuestros recursos y en las que pegamos las fotografías de ambos jóvenes, le hacemos un llamado a la ciudadanía y a quien tenga datos para ubicarlos que nos llamen por favor", agregó el tío de Alejandro.

